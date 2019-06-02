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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Видео: Во время гонки на тракторах пилот врезался в толпу журналистов

Текст: Николай Грищенко
В Ростовской области трагедией едва не завершилась XVII гонка на тракторах "Бизон-Трек-Шоу".

Пилот трактора под №3 Александр Лаптев, преодолевая водное препятствие, не справился с управлением, и многотонную машину выбросило в толпу операторов и фотографов. Только по счастливой случайности инцидент обошелся без жертв. Пострадали только видеокамеры и экипировка журналистов.

- В погоне за эффектными кадрами многие журналисты забывают о соблюдении правил техники безопасности. В стремлении сделать эффектный кадр они, забывая обо всем на свете, буквально лезут под колеса. Хорошо, что расположенный там стог сена принял удар, - прокомментировал ЧП организатор соревнований Сергей Суховенко.

Фото: Пресс-служба компании "Бизон"
Назван главный приз единственных в СНГ гонок на тракторах

Впрочем, ДТП не повлияло на ход соревнований, в которых участвовали 33 механизатора из Ставропольского края, Ростовской и Московской областей. На скорости до 100 километров в час гонщикам пришлось преодолеть сложнейшую спортивную трассу, в общей сложности равную десяти километрам. Во время заездов им пришлось пройти опасные повороты, трамплины, водные препятствия, крутые спуски и подъемы. Поэтому к гонкам допускались только трактора, оборудованные каркасами и ремнями безопасности.

Для увеличения скорости, маневренности и устойчивости машины прошли специальную модернизацию. Мотористы и слесаря установили форсированные двигатели, усовершенствовали трансмиссию, расширили колесную базу. Тем не менее на кануне соревнований технику проверили инспектора Гостехнадзора. Как отмечают организаторы гонок, участие в тракторном турнире бесплатное, при этом каждый гонщик застрахован оргкомитетом на один миллион рублей.

В итоге первое место завоевал механизатор из Московской области Вячеслав Миронов. В награду ему достался трактор Ant-Zetor 4135F производства Ковровского электромеханического завода. На втором оказался житель Ростовской области Эдильбия Караянов, который получил белорусский трактор МТЗ-82. Трактор МТЗ-81 за третье место получил механизатор из Ставропольского края Юрий Архипцев.

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