На Урале при пожаре в девятиэтажке погибли четверо детей

В воскресенье днем при тушении пожара в девятиэтажке в городе Богдановиче Свердловской области обнаружены тела четверых детей. Как уточнили следственном управлении СК по региону, что именно стало причиной возгорания, пока не установлено.

По данным областного ГУ МЧС, пожар произошел в квартире на пятом этаже девятиэтажки. Площадь возгорания составила 40 метров. Справиться огнем удалось в течение получаса. Из пострадавшего подъезда были эвакуированы 23 человека. Троих из них - женщину инвалида и двух детей - пожарные вынесли из задымленного подъезда на руках.

- Тела четырех детей обнаружены сегодня при тушении пожара в одной из квартир девятиэтажного дома по улице Кунавина, - сообщили в пресс-службе ведомства. - На месте происшествия работает усиленная следственная группа. В город направлены следователи-криминалисты аппарата следственного управления региона. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на телах погибших не имеется. Кроме того, в ходе пожара пострадал ещё один ребёнок, которому сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. Точные данные о возрасте погибших детей и пострадавшего ребенка сейчас устанавливаются.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). Санкцией этой статьи предусмотрено наказание на срок до четырех лет лишения свободы.

Точные причины смерти детей и возникновения пожара будут установлены после проведения соответствующих судебных экспертиз. Также предстоит выяснить причины и обстоятельства, способствовавшие трагедии, отметили в СК.