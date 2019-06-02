Новости

Познер назвал причину своего попадания в базу данных "Миротворец" 14:54
В ХМАО подросток сжег венки у памятника воинам-освободителям 14:45
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 89 14:35
Пятерка лучших автомобилей-такси российского рынка 14:25
Россияне не пострадали при столкновении судов в Италии 14:23
На Урале при пожаре в девятиэтажке погибли четверо детей 14:04
Выплаты пострадавшим при взрывах в Дзержинске начнутся 3 июня 14:01
Курьез: Моби ошибочно считал, что у него был роман с Натали Портман 14:00
В Краснодаре из-за пожара в ТЦ эвакуировали 200 человек 13:58
Жертвой урагана на Украине стал один человек 13:52
Видео: финны установили на крышу Subaru бытовой кондиционер 13:45
На ВДНХ загорелся павильон "Рыболовство" 13:30
В Венеции круизный лайнер столкнулся с туристическим теплоходом 13:25
Волонтеры приводят в порядок пострадавшие от взрыва в Дзержинске школы 13:21
ЦДУ ТЭК сообщило о росте нефтедобычи в России в мае 13:15
В МИД РФ оценили слушания по инициированному Киевом делу в суде ООН 13:13
Воровским пиром в орловской колонии занялась ФСИН 12:50
"Войну Анны" показали на фестивале "Красная площадь" 12:46
Ту-22М3М вооружат новыми бомбами и ракетами 12:24
Глава Социал-демократической партии Германии ушла в отставку 12:12
"Евробляхи", "биток" и "грузинки". Чем Украина заменила авто из России 11:38
Возросло число пострадавших в ДТП на Кутузовском проспекте 11:33
На Урале ребенок погиб от удара смесителя, выброшенного из окна 11:30
В Омске скончался бывший генпрокурор России Алексей Казанник 11:30
Парковочный абонемент в Москве теперь можно привязать к "Тройке" 11:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
02.06.2019 14:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале при пожаре в девятиэтажке погибли четверо детей

Текст: Михаил Пинкус (Свердловская область)

В воскресенье днем при тушении пожара в девятиэтажке в городе Богдановиче Свердловской области обнаружены тела четверых детей. Как уточнили следственном управлении СК по региону, что именно стало причиной возгорания, пока не установлено.

По данным областного ГУ МЧС, пожар произошел в квартире на пятом этаже девятиэтажки. Площадь возгорания составила 40 метров. Справиться огнем удалось в течение получаса. Из пострадавшего подъезда были эвакуированы 23 человека. Троих из них - женщину инвалида и двух детей - пожарные вынесли из задымленного подъезда на руках.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае трое детей и их бабушка погибли при пожаре на даче

- Тела четырех детей обнаружены сегодня при тушении пожара в одной из квартир девятиэтажного дома по улице Кунавина, - сообщили в пресс-службе ведомства. - На месте происшествия работает усиленная следственная группа. В город направлены следователи-криминалисты аппарата следственного управления региона. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на телах погибших не имеется. Кроме того, в ходе пожара пострадал ещё один ребёнок, которому сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. Точные данные о возрасте погибших детей и пострадавшего ребенка сейчас устанавливаются.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). Санкцией этой статьи предусмотрено наказание на срок до четырех лет лишения свободы.

Точные причины смерти детей и возникновения пожара будут установлены после проведения соответствующих судебных экспертиз. Также предстоит выяснить причины и обстоятельства, способствовавшие трагедии, отметили в СК.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 89
В МИД РФ оценили слушания по инициированному Киевом делу в суде ООН
Поздняков: Позиция МОК - российская команда примет участие в Играх в Токио
В Омске скончался бывший генпрокурор России Алексей Казанник
Владимир Познер попал в базу данных "Миротворца"