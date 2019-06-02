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02.06.2019 18:23
Рубрика: Экономика

Нарисуй себе границу

Россияне начали чаще устанавливать границы своих земельных участков
Текст: Наталья Козлова
Росреестр обнародовал интересную цифру - в первом квартале этого года более чем на 300 тысяч выросло число участков с установленными границами.
На участке с четко обозначенными границами можно со спокойной душой расправить крылья. Фото: Иван Прохоров/"Комсомольская правда" На участке с четко обозначенными границами можно со спокойной душой расправить крылья. Фото: Иван Прохоров/"Комсомольская правда"
На участке с четко обозначенными границами можно со спокойной душой расправить крылья. Фото: Иван Прохоров/"Комсомольская правда"

Теперь получается, что на начало года в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о более чем 60 миллионах участков. Из них более половины - 33,6 миллиона это участки с установленными границами. Эксперты на это отреагировали так - они сказали, что россияне стали внимательнее относиться к защите своих земель и чаще определять границы участков.

Фото: iStock
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По словам Марины Семеновой, замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра, с начала 2019 года наблюдается повышение спроса на проведение кадастровых работ в связи с установлением границ земельных участков.

- Физические лица действительно стали чаще проводить работу по установлению границ своих земельных участков, хотя действующее законодательство не предусматривает обязательного межевания земель. В то же время установление границ участков помогает собственнику избежать разногласий с соседями и способствует повышению прозрачности сделок с недвижимостью. Возможно, повышение правовой грамотности и желание ликвидировать последующие риски стали одним из факторов повышения спроса на установление четких границ объектов, - уточнила Семенова.

Площадь земельных участков, учтенных в реестре недвижимости в результате кадастровых работ, увеличилась на 20 процентов

Наибольший прирост участков с "законными" границами в Астраханской области - 12,6 процента. Наибольшей доли земельных участков, которые имеют координатное описание границ в ЕГРН, в городах федерального значения Санкт-Петербурге и Севастополе, Республиках Башкортостан и Бурятия, Калининградской и Мурманской областях, Еврейской автономной области и Ямало-Ненецком автономном округе.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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В число регионов с наименьшей долей земельных участков с установленными границами в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 апреля 2019 года вошли Камчатский край, а также Ульяновская, Костромская, Кировская и Магаданская области.

Границы участков могут обмерить как отдельные собственники сами для себя, так и государство или местная власть в общественных интересах.

Для определения границ земельного участка гражданину необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит межевой план. Такой специалист не является сотрудником Росреестра. Он работает по договору-подряду, в котором прописаны стоимость и срок оказания услуг. Кадастровый инженер может быть индивидуальным предпринимателем или работать в организации, которая проводит кадастровые работы.

В Едином госреестре недвижимости есть сведения о более чем 60 миллионах участках, из них более половины - с установленными границами

Для государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ земельного участка необходимо представить в Росреестр соответствующее заявление и межевой план. Внесение в ЕГРН сведений о границах объекта недвижимости бесплатно .

Для массового уточнения границ земельных участков проводятся комплексные кадастровые работы, которые охватывают территории целых кадастровых кварталов. Заказчиками таких работ выступают органы государственной власти регионов и местного самоуправления. Работы охватывают территории целых кадастровых кварталов, включающих в себя дачные и садовые товарищества, личные подсобные и фермерские хозяйства.

Фото: Мордасов Михаил/ТАСС
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Результаты комплексных кадастровых работ позволяют исправить реестровые ошибки в местоположении границ объектов недвижимости, сократить количество земельных споров, а также защитить права собственников земельных участков путем определения местоположения их границ. Для совершенствования комплексных работ на территории Российской Федерации вносятся изменения в законодательство. Так, 30 мая 2019 года Государственная Дума приняла закон, направленный на упрощение процедуры выполнения комплексных кадастровых работ. В частности, он позволяет в ряде случаев выполнять комплексные кадастровые работы при отсутствии утвержденного проекта межевания территории. Также при выполнении таких работ предлагается установить возможность использования кадастровыми инженерами технических паспортов, оценочной и другой документации. При этом органам государственной власти и органам местного самоуправления, которые являются заказчиками комплексных кадастровых работ, предоставить право на бесплатное получение таких документов, что, в свою очередь, также упростит выполнение процедуры.

"С момента запуска проекта в 2017 году количество регионов, присоединившихся к нему, выросло в 10 раз. Площадь земельных участков, учтенных в реестре недвижимости в результате таких работ, увеличилась на 20 процентов. Проведение комплексных кадастровых работ позволяет органам власти регионов и муниципалитетов видеть реальную картину землепользования на своих территориях", - заявила заместитель министра экономического развития Российской Федерации - руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.

Проект разработан по инициативе Минэкономразвития России в результате анализа итогов выполнения комплексных кадастровых работ в 2017 году в трех пилотных регионах - Республике Тыва, Астраханской и Белгородской областях.

"По итогам первого квартала 2019 года практически треть границ между субъектами внесены в ЕГРН в результате работы региональных администраций. Наличие в реестре сведений о границах способствует эффективному управлению земельными ресурсами и объектами недвижимости, планированию доходов бюджетов всех уровней в части земельного налога и арендной платы, а также стимулированию инвестиционных процессов и экономики регионов", - сказала заместитель главы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова.

В 2019 году работы будут проведены в 33 субъектах с объемом финансирования из федерального бюджета в размере 205 млн рублей. 

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