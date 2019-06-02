Мужская сборная России завершила выступление на первом этапе Лиги наций. Результат матча с хозяйкой площадки в Нови-Саде Сербией стал известен уже после подписания этого номера "РГ". Ранее наши волейболисты потерпели поражение от Франции (1:3) и взяли верх над Японией (3:1).

Большинство команд пока играют в Лиге наций молодежью и резервистами, у России состав комбинированный. В Сербию приехали чемпионы Европы-2017 Дмитрий Волков, Егор Клюка, Ильяс Куркаев, Илья Власов, Валентин Голубев и Роман Мартынюк. Есть и три абсолютных дебютанта - Иван Яковлев, Федор Воронков и Ярослав Подлесных. И плюс, конечно, новый главный тренер Туомас Саммелвуо.

В первом матче действующие чемпионы встречались с прошлогодним финалистом Францией и в процессе игры насовершали массу ошибок - 1:3 (19:25, 22:25, 25:20, 23:25). Первым кадровым выводом из поражения от Франции стали подвижки в стартовом составе. Волков и Филиппов сменили Подлесных и Яковлева соответственно. После успеха в первой партии подопечные Саммелвуо должны были брать верх и во второй, но пока не могут избежать ошибок, значительная часть которых происходит серийно. В четвертом сете остро замаячила не лучшая перспектива продолжения матча на тай-брейке. Пришлось проявлять героические усилия, отбиваясь с 15:19. Благо в тот момент, когда отставание после атаки Егора Клюки сократилось до минимума (22:23), на подаче оказался сам герой предыдущего эпизода. Сначала Егор заметно затруднил прием сопернику и японцы не смогли толком организовать атаку, упершись в тройной блок. Виктор Полетаев вывел нашу сборную вперед, ну а точку Клюка поставил эйсом. Есть первая победа при Туомасе Саммелвуо. Впечатляют цифры по очкам, выигранным на блоке, - 21:1 в пользу России.