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02.06.2019 20:28
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Миллиард дружеских сердец

Российско-китайский медиа-проект поставил рекорд по численности аудитории
Текст: Федор Андреев
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(7876)
Приуроченный к 70-летию российско-китайских дипломатических отношений медиапроект "Мы вместе!" поставил рекорд численности аудитории. Эта мультимедийная интерактивная онлайн-акция набрала миллиард просмотров и комментариев, в ее адрес поступило более 18 миллионов креативных работ из России и Китая.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Организаторы проекта - Медиакорпорация Китая и МИА "Россия сегодня" - на основе технологий виртуальной реальности и искусственного интеллекта создали трехмерное виртуальное панно, повествующее об истории дружбы и сотрудничества между народами двух стран. В рамках акции было запущено несколько интерактивных онлайн-кампаний, среди которых мини-конкурс китайского языка, а также конкурс на лучшее поздравление с 70-летием российско-китайских дипотношений. Китайские лауреаты конкурсов бесплатно съездят в путешествие по России, а российские приглашены в гости в Китай.

Наиболее актуальные публикации в рамках акции не раз становились самыми рейтинговыми в крупнейшем китайском микроблоге Weibo. Рунет отреагировал не менее активно: многие из размещенных в соцсети "ВКонтакте" видеороликов "Мы вместе!" набрали по миллиону просмотров каждый. Абсолютным рекордсменом стал клип "Во имя любви и дружбы ради!", в котором смешанные российско-китайские семьи поздравляют Россию и Китай с юбилеем дипломатических отношений на русском и китайском языках. Лишь за один день его посмотрели более миллиона раз. Это стало рекордным показателем по числу просмотров видео-контента китайских СМИ в социальных сетях России.

Подводя итоги проекта, агентство "Спутник" отмечает: "Акция "Мы вместе!" стала мощным контр-аргументом в дискуссии с теми, кто считает, что в китайско-российских отношениях преобладает только политическая доминанта". Действительно, о российско-китайской дружбе в рамках проекта рассказывали не только и не столько политики и дипломаты, сколько простые люди. Было много повествований о крепкой дружбе, любви, немало историй успеха совместного бизнеса, песен о студенческом братстве... Комментируя столь широкий общественный резонанс, наблюдатели в КНР подчеркнули: "Российско-китайская народная дипломатия благодаря этому проекту достигла небывало высокого уровня и переходит на "виртуальные рельсы".

У России и КНР уже есть хороший опыт совместных онлайн-проектов. Так, в июле исполнится два года первой в своем роде российско-китайской информационной службе "Россия-Китай: главное", которая уже набрала около шести миллионов постоянных подписчиков. Своей основной задачей информслужба определяет построение единого информационного пространства на просторах двух соседних держав. Именно поэтому она говорит сразу на двух языках - русском и китайском. Операторы проекта уверены: потенциал роста аудитории - огромен, поскольку и Россия, и Китай являются одними из наиболее перспективных медиарынков мира. Согласно прогнозам, объем китайского медиарынка к 2020 году может достичь трех триллионов юаней (450 миллиардов долларов).

Осваивать этот потенциал наши страны будут вместе: уже этим летом они намерены представить программу медиасотрудничества в цифровой сфере на 2019-2020 годы. "В нее войдут более 100 мероприятий в таких сферах, как подготовка медиаспециалистов, работа с молодежной аудиторией, разработка новых технических решений и программного обеспечения, наращивание сотрудничества между онлайн-платформами", - сообщил ранее замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.

"Задача - поиск ответов на новую медийную повестку, которая сформирована новыми способами доставки контента. Мы ожидаем увидеть новые совместные продукты и новые медиаплатформы", - так обозначил поставленные цели зампредседателя правительства России Максим Акимов. По его словам, российские и китайские СМИ смогут поделиться друг с другом своими преимуществами. "У российской стороны хороший задел в плане цифровых технологий и по гуманитарному контенту, у китайских - хорошие решения по его доставке", - отметил Акимов. Он призвал "сформировать общую цифровую среду, укрепить общие медиапроекты на мировых рынках". "Это задача амбициозная, но нам по силам", - отметил российский вице-премьер на состоявшемся в ноябре 2018 года в Шанхае IV российско-китайском медиафоруме.

В целом наблюдатели отмечают заметную активизацию сотрудничества СМИ Китая и России, этот тренд особенно усилился с проведением перекрестных медиагодов в 2018 и 2019 годах. В их рамках обозначен вектор на вывод двустороннего медиасотрудничества на качественно новый уровень: от обмена контентом - к совместному созданию брендовых медиа-проектов, которые будут узнаваемы и авторитетны не только в наших странах, но и по всему миру.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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