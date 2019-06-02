Савченко считает, что Киев в очередной раз "проиграл бой" за Донбасс

Нардеп Верховной Рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne заявила, что позволяющий жителям Донбасса получать российское гражданство закон это еще "один проигранный бой" для Киева. При этом депутат отметила, что руководству Украины следует идти навстречу жителям ЛНР и ДНР и работать над восстановлением их социальных прав.

Кроме того, Савченко подчеркнула, что еще одним "проигрышем" для Киева является факт отказа непризнанных республик от использования национальной украинской валюты гривны в пользу рубля. Парламентарий отметила, что все товары и продукты поступают в Донбасс из России, что заставляет население пользоваться рублем. "Это дало возможность вывести украинскую валюту, поскольку нет украинских товаров, товары идут из России, поэтому покупать их надо в рублях", - заявила Савченко.

"Если бы Украина сделала все возможное, чтобы люди, которым исполнилось шестнадцать в Донецкой и Луганской областях, могли легко и просто получить украинские паспорта, для того, чтобы туда было можно завезти украинскую гривну, именно валютой, заполнить терминалы, банки, а не закрывать банки, для того, чтобы можно было ввезти паспорта - над этим надо было действительно работать в Минском формате В Украине этого сделано не было", - заключила депутат.