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Рубрика: В мире

Сирийские ПВО отразили ракетный удар к югу от Дамаска

Средства противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет к югу от Дамаска. Атака была направлена против складов с вооружением, принадлежащим движению "Хезболла".

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Снаряды были запущены со стороны Голанских высот, которые контролирует Израиль. Как сообщает телеканал Sky News Arabia в Twitter, трое военнослужащих были убиты, еще семь получили ранения.

Между тем укрепление противовоздушной обороны Сирии привело к тому, что израильские самолеты теперь почти не рискуют заходить в воздушное пространство этой страны, а количество авиаударов ощутимо сократилось. ВВС Израиля все чаще вынуждены полагаться на ракеты дальнего радиуса действия для нанесения ударов по стратегическим целям в Сирии.

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