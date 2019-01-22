Укрепление ПВО Сирии изменило баланс сил на Ближнем Востоке

Укрепление противовоздушной обороны Сирии привело к тому, что израильские самолеты теперь почти не рискуют заходить в воздушное пространство этой страны, а количество авиаударов ощутимо сократилось. К такому выводу пришли обозреватели портала Military Watch.

Как уже писала "РГ", последняя атака израильтян на объекты в Сирии состоялась в ночь с 20 на 21 января, ее целью стали военные объекты Ирана, размещенные на территории этой страны. По данным Национального центра управления обороной РФ, система ПВО смогла уничтожить более трех десятков воздушных целей - крылатых ракет и управляемых авиабомб (Military Watch пишет о семи ракетах).

Удары наносились с четырех истребителей F-16. Какие именно боеприпасы были использованы, точно не известно, но в любом случае речь идет о высокоточном оружии дальнего действия. Сами самолеты оставались далеко за пределами зоны досягаемости противовоздушной обороны Сирии, а аэропорт Дамаска защищали зенитно-ракетные комплексы Бук-М2 и "Панцирь" российского производства.

ВВС Израиля все чаще вынуждены полагаться на ракеты дальнего радиуса действия для нанесения ударов по стратегическим целям в Сирии, поскольку противовоздушная оборона арабской республики продолжает укрепляться. Чаще всего атаки происходят из воздушного пространства Ливана. В одном из случаев весной 2018 года, когда израильские истребители заходили в воздушное пространство Сирии, они использовали сигналы транспондеров ВВС США для маскировки под американские самолеты, что позволило им пройти незаметно через Иорданию и Ирак. Печально известен и другой инцидент, когда израильские ВВС просто прикрылись российским транспортным самолетом Ил-20, в результате чего он был сбит сирийской ПВО.

Понятно, что постоянно и безнаказанно проделывать такие трюки сложно, поэтому частота боевых вылетов израильской авиации в направлении Сирии заметно снизилась. Способствовала тому и поставка в арабскую республику российских комплексов С-300.