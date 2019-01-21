ВВС Израиля повредили инфраструктуру аэропорта Дамаска

Инфраструктура международного аэропорта Дамаска частично повреждена в результате авиаудара Израиля. Об этом рассказали в Национальном центре управления обороной РФ.

Напомним, минувшей ночью израильские военные нанесли удары по иранским складам оружия в Сирии, в основном в аэропорту Дамаска, и нескольким батареям ПВО. Атака была осуществлена в ответ на запуск наземной ракеты иранскими военными с территории Сирии.

Сирийская противовоздушная оборона, в свою очередь, отразила более 30 авиабомб и ракет Израиля.

Ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху сообщил в Twitter, что политика Израиля в Сирии заключается в том, чтобы не допустить закрепления Ирана в этой стране.