США проверят аккаунты в соцсетях у заявителей на визу

Госдепартамент США внес изменения в порядок получения американской визы. Теперь практически все категории лиц, желающих получить визу, должны будут предоставить данные о своих аккаунтах в социальных сетях. Эти изменения, предложенные еще в марте 2018 года, но вступившие в силу только сейчас, коснутся более 15 миллионов жителей из всех без исключения государств, ежегодно подающих документы на въезд в США.

В новой американской анкете потребуется указать свою сетевую активность за последние пять лет

Ранее эти требования применялись американской стороной только к группе лиц, относившихся к категории "потенциального риска" для национальной безопасности. Такую дополнительную проверку проходили около 65 тысяч человек ежегодно, большинство из них жили либо временно находились в регионах с наличием "террористической опасности". Согласно официальному заявлению Госдепа, новые правила призваны усилить меры контроля и способствовать сбору сведений о личности кандидатов на визу.

В департаменте отметили, что новшество коснется не только тех, кто предполагает иммигрировать в США, но и тех, кто планирует посетить страну по деловым вопросам или для обучения. В новой американской анкете потребуется указать свою сетевую активность за последние пять лет, включая названия зарегистрированных аккаунтов, ранее использовавшиеся e-mail и номера сотовых телефонов. Исключение из правил сделано только для небольшой категории лиц - некоторых сотрудников иностранных дипмиссий и официальных лиц.