Состоялись два ответных матча плей-офф за право сыграть в следующем сезоне в Российской премьер-лиге. Игра "Крылья Советов" - "Нижний Новгород" завершилась уже после подписания номера, а чуть ранее отношения выясняли "Томь" и "Уфа".

Первая встреча этих команд в столице Башкирии закончилась уверенной победой хозяев 2:0. С учетом того, что томичи на словах вроде бы не очень стремились возвращаться в элиту, ответный матч казался формальностью, и команда Вадима Евсеева выглядела фаворитом. Но не тут-то было.

Уже на 11-й минуте "Томь" открыла счет - отличился Алексей Гасилин. Чтобы перевести игру в овертайм, сибирякам надо было забивать еще. И они были неоднократно близки к успеху. В конце за затяжку времени с поля был удален голкипер гостей Беленов, место в воротах занял полевой игрок Кротов. Но "Уфа" в итоге выстояла и осталась в элите - счет 2:1 по сумме двух матчей в пользу команды Вадима Евсеева.