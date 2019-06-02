Трамп порекомендовал Великобритании не платить Евросоюзу за Brexit

Дональд Трамп в интервью британскому изданию The Sunday Times порекомендовал будущему премьер-министру Великобритании не платить Евросоюзу за Brexit и "просто уйти", если Брюссель откажется пойти на сделку по условиям Лондона. Он также отметил, что Лондону в качестве переговорщика в ЕС следует направить Найджела Фаража, который "очень нравится" Трампу.

"Если они не получат то, что хотят, я бы ушел ... Если вы не получаете сделки, которую вы хотите, если вы не получаете справедливой сделки, тогда вы уходите", - заявил Трамп. Кроме того, глава Белого дома посоветовал "подать в суд на Евросоюз": "Что бы я сделал за совершенные ЕС ошибки, стоившие Великобритании много денег и принесшие много вреда? Я бы положил это на стол переговоров - либо в форме судебного разбирательства, либо запроса. Но они решили этого не делать".

Трамп прямо заявил в интервью - "Если бы я был на их месте, я бы не стал платить 50 миллиардов долларов. Это сумасшедшая сумма". Президент США также отметил, что считает евроскептика Найджела Фаража лучшим кандидатом для ведения переговоров с ЕС. "Мне очень нравится Найджел. Ему есть что предложить - он очень умный человек. Но они (Лондон) не включат его (в переговоры), но подумайте, как бы они преуспели, если бы они сделали это. Они просто еще не осознали этого", - заявил Трамп в интервью.

Напомним, что в понедельник начнется государственный визит президента США в Великобританию.