Ученые определили необходимое для долгой жизни время отдыха

Медики из Университета штата Огайо пришли к выводу, что человеку необходимо минимум три недели отпуска ежегодно, чтобы восстановить силы и поправить здоровье. Оптимально проводить это время у моря или за городом.

Один из экспериментов американских исследователей показал, что на самочувствие положительно влияют даже четыре дня без работы. Так, специалисты следили в течение года за состоянием здоровья нескольких десятков женщин в возрасте от 30 до 60 лет, которых отправили на шесть дней на один из курортов в Калифорнии.

В результате у женщин не только снизился уровень тревоги и стресса, но также изменилась активность генов, связанных с иммунной системой.

Кроме того, у добровольцев зафиксировали сокращение количества биомаркеров, предупреждающих о старении организма. Сообщается, что положительный эффект у женщин сохранялся в течение десяти месяцев.

Между тем, ряд специалистов считают, что отдыхать нужно часто, но недолго. Например, исследователи из Великобритании выяснили, что оптимально отдыхать в течение семи дней каждые пять-шесть месяцев. Если же каникулы затягиваются на 12 дней, то падает концентрация внимания, слабеет иммунитет, появляется лишний вес, пишет РИА Новости.