Ученые рассказали, где сегодня молодежи проще всего найти работу

По данным опросов по трудоустройству молодежи, которые проводились в трех российских регионах (Новосибирская, Свердловская, Ивановская области), больше всего молодых людей (до 30 лет) работает в трех крупных сферах.

Первая - услуги, в том числе - транспортные, торговля. Вторая - образование, наука, здравоохранение, культура. Третья - промышленные, строительные и инженерные компании. Меньше всего среди опрошенных было тех, кто несет службу в правоохранительных органах, работает в IT-компаниях, а также связан с рекламой, финансами, консалтингом. Такие данные получили ученые Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС.

Проще всего было найти работу тем, кто пришел в науку, образование, медицину, культуру. 34 процента признались, что это было легко. Труднее всего попасть на работу в правоохранительные органы, структуры государственного и муниципального управления. Как молодежь искала работу? С помощью родственников, знакомых. Но есть исключения.

Сфера IT, финансы, консалтинг. Тут блат бессилен. Довольна ли молодежь своей работой? В сфере IT таких 70 процентов, в правоохранительных структурах - 61, в образовании, науке, медицине, культуре - 51 процент.

Что не устраивает молодежь? Низкая зарплата, кроме сферы финансов и IT. Зато служебную карьеру проще сделать в правоохранительных органах, зарплату чаще всего повышают в IT.

Интересно, что в государственном, муниципальном управлении, а также в сфере финансов, рекламы и консалтинга работает гораздо больше девушек, чем юношей. Примерно 60 процентов против 40. Но больше всего женщин в науке, образовании, культуре, здравоохранении - 77 процентов!

Молодых людей с высшим образованием больше всего в финансах, рекламе и консалтинге. А вот молодежи с дипломами в науке, образовании, медицине всего 53 процента. Видимо, вакансии, которые открываются для молодых в этой сфере, отнюдь не всегда требуют высшего образования.

Еще любопытный факт. Молодежь, которая работает в сфере IT, уверена: высшее образование тут не обязательно. Так считают 56 процентов опрошенных. Где без диплома вуза пробиться по карьерной лестнице трудно? В сфере финансов, рекламы и консалтинга - об этом заявили 66 процентов молодых людей, которым посчастливилось найти работу в этой сфере.