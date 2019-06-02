"Уфа" сохранила "прописку" в Премьер-лиге

"Уфа" сыграет в Российской премьер-лиге в сезоне 2019/2020. Это стало известно по итогам стыковых матчей, в которых команда Вадима Евсеева встречалась с томской "Томью".

В первой встрече на своем поле уфимцы одержали уверенную победу - 2:0, а во второй потерпели поражение с устраивающим их счетом - 0:1. В Томске хозяева поля уже на 11-й минуте вышли вперед благодаря точному удару Алексея Гасилина, тем самым подарив надежду местным болельщикам на благоприятный исход. Однако развить успех у томичей не получилось.

Хотя "Уфа" в самой концовке была близка к провалу. На пятой добавленной минуте за задержку времени вторую желтую карточку получил голкипер гостей Алексей Беленов. К этому моменту Евсеев использовал все замены, поэтому в ворота уфимцев пришлось встать Вячеславу Кротову. Он даже успел вступить в игру, после чего рефери матча Виталий Мешков дал финальный свисток.

Напомним, в сезоне 2018/2019 "Уфа" стала в Премьер-лиге 14-й, а "Томь" в ФНЛ финишировала третьей.

В другом стыковом противостоянии ответный матч в Самаре проведут "Крылья Советов" и "Нижний Новгород". Первая встреча завершилась в пользу "Крыльев" - 3:1.