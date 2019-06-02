Уточнение 3 ключевых фактов китайско-американских торговых консультаций

2 июня пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала Белую книгу "Позиция КНР относительно китайско-американских торговых консультаций", в которой развернуто изложены основные положения и проблематика китайско-американских переговоров по торговле и разъяснена официальная политика и позиция Китая по поводу китайско-американских торговых консультаций. Об этом сообщила информационная программа мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

За период, составивший более года, КНР и США провели 11 раундов торгово-экономических переговоров на высшем уровне и достигли прогресса и целого ряда практических подвижек. Однако выяснилось, что достигнутые результаты ничего не значат для США, у которых, как говорится, "семь пятниц на неделе". Они в несколько этапов повысили таможенные пошлины и при этом возложили всю вину за провал договорных процессов на Китай.

С целью защиты законных прав и интересов китайских компаний, частных лиц и китайского народа, экономического развития государства, китайская сторона демонстрировала постоянный разумный и сдержанный подход к разрешению имеющихся и появлявшихся новых проблем в китайско-американской торговле. Однако это совершенно не означает, что Китай свыкся и безропотно воспринимает неприкрытую агрессию, бесцеремонное навязывание кабальных условий и неадекватные односторонние действия США. Китай никогда не пойдет на уступки по имеющим принципиальное значение вопросам.

Полный текст новой Белой книги, включая вступление и заключение, составляет около 8300 иероглифов. В книге раскрываются три ключевых факта о китайско-американских торгово-экономических переговорах.

Во-первых, главная причина провала торговых консультаций кроется в том, что США трижды отказывались от своих слов по важным вопросам. В Белой книге описывается, как в марте 2018 года, в мае 2018 года и в мае 2019 года США в одностороннем порядке отказывались от взятых на себя обязательств и забирали свои слова обратно. Стороны пришли к единому мнению по большинству вопросов. Однако администрация США продолжала "тянуть одеяло на себя", "жадничать", оказывать давление, настаивать на нерациональной и завышенной цене, на отмене всех поднятых КНР таможенных пошлин в отношении американских товаров и требовать внесения в соглашение ряда жестких требований и пунктов, касающихся суверенных дел Китая. Это привело к длительной задержке устранения оставшихся разногласий и фактически к краху ранее достигнутых договоренностей.

Главная проблема в том, что "в ходе торговых переговоров с США звучат одни мысли и заявления, на деле же происходит совсем иное". В результате Китай был вынужден предпринять ответные зеркальные меры.

Во-вторых, научно-технические инновационные прорывные результаты достигнуты Китаем благодаря собственным силам и собственному упорному труду, а не украдены, скопированы или захвачены у кого-то. По объемам высокотехнологических разработок, патентов и инвестиций Китай превосходит целый ряд не только развивающихся, но и развитых стран.

Главным предлогом для развертывания торговой войны со стороны США стали именно обвинения Китая в совершении последним неких "краж" интеллектуальной собственности, в принуждении заинтересованных в работе на его внутреннем рынке иностранных хозяйствующих субъектов к передаче ими своих научно-технических достижений, и в дальнейшем их использовании для собственного развития. В опубликованной Белой книге эти голословные обвинения категорически отвергнуты - в качестве доказательства безосновательности инсинуаций было приведено значительное количество данных, в числе которых заключение Торговой палаты США и экспертов, мнения которых публиковались в ведущих американских изданиях. Представлена исчерпывающая информация, связанная с построением и функционированием системы защиты интеллектуальной собственности, показателями инноваций, факты, доказывающие отсутствие принуждения к передаче технологий и т.д. Все это ясно указывает на то, что суждения американской стороны необоснованны, а повышение пошлин на китайские товары и ограничение объемов инвестиций - не что иное, как агрессивное стремление к гегемонии.

В-третьих, повышение пошлин несет вред не только Китаю и другим странам, но и, в значительной степени, самим США. С помощью таких действий нельзя "сделать Америку снова великой", как гласит девиз президента США Дональда Трампа.

Американская сторона заявила, что повышение пошлин будет способствовать сокращению пассивного торгового баланса США по отношению к Китаю, и, таким образом, продвинет рост экономики страны. Однако в реальности дела обстоят следующим образом: за 2018 год товарный торговый дефицит США с КНР вырос на 11,6 процента по сравнению с предыдущим годом, объем экспортируемой в Китай сои сократился наполовину, а объем автомобильного экспорта снизился более чем на 20 процентов.

В Белой книге приводятся статистические и аналитические данные американских институтов и МВФ. Китайское правительство на фактах доказывает, что повышение пошлин приводит к увеличению себестоимости товаров, производимых американскими предприятиями, к общему повышению цен на товары на внутреннем рынке США. А также влияет на рост экономики и благосостояние американского народа, препятствует американскому экспорту в Китай, бросает серьезный вызов восстановлению мировой экономики и составляет большую угрозу для экономической глобализации.

Торговая война никаким образом не сможет сделать США великими - ни в экономическом, ни в геополитическом плане, поскольку результаты шагов США говорят о прямо противоположном результате.

Позиция Китая по поводу торговой войны никогда не менялась и не изменится. КНР не хочет конфликтовать и воевать, но в то же время не боится этого. При необходимости Китай готов принять войну, как факт, и вступить в нее.

Несмотря на изменение обстановки, Китай продолжит двигаться вперед и развиваться. Укрепление своей силы путем углубления реформ и расширения открытости - это главный и самый действенный ответ на имеющиеся торговые трения.