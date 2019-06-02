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02.06.2019 15:11
Рубрика: В мире

В Алжире отменили выборы президента

Текст: Алексей Чуриков

Намеченные на 4 июля президентские выборы в Алжире отменили. Такое решение принял конституционный совет страны, указав, что решение продиктовано отсутствием кандидатов на этот пост. Новую дату выборов совет пока что не обнародовал.

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"Своевременное проведение выборов главы государства невозможно", - цитирует заявление совета местное телевидение. Напомним, что ставший временным главой Алжира спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах ранее издал указ о проведении новых президентских выборов 4 июля. Однако из-за продолжающегося в стране политического кризиса и бойкота со стороны оппозиции в период регистрации кандидатов, завершившийся 25 мая, никто не захотел баллотироваться на президентский пост.

Как сообщали ранее СМИ, большинство алжирцев выступают против проведения выборов теми, кто находится у власти в настоящий момент. Оппозиция настаивает, что после отставки президента Абдельазиза Бутефлика, бессменно находившегося у власти с 1999 года, необходимо установить особый переходный период с созданием учредительного совета. Только этот шаг, в представлении оппозиционных сил, способен вернуть доверие к власти со стороны населения.

В мире Африка Алжир
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