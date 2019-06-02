В Алжире отменили выборы президента

Намеченные на 4 июля президентские выборы в Алжире отменили. Такое решение принял конституционный совет страны, указав, что решение продиктовано отсутствием кандидатов на этот пост. Новую дату выборов совет пока что не обнародовал.

"Своевременное проведение выборов главы государства невозможно", - цитирует заявление совета местное телевидение. Напомним, что ставший временным главой Алжира спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах ранее издал указ о проведении новых президентских выборов 4 июля. Однако из-за продолжающегося в стране политического кризиса и бойкота со стороны оппозиции в период регистрации кандидатов, завершившийся 25 мая, никто не захотел баллотироваться на президентский пост.

Как сообщали ранее СМИ, большинство алжирцев выступают против проведения выборов теми, кто находится у власти в настоящий момент. Оппозиция настаивает, что после отставки президента Абдельазиза Бутефлика, бессменно находившегося у власти с 1999 года, необходимо установить особый переходный период с созданием учредительного совета. Только этот шаг, в представлении оппозиционных сил, способен вернуть доверие к власти со стороны населения.