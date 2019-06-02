В Финляндии запретили продажу одного из видов шиповника

В Финляндии запретили ввоз и продажу шиповника морщинистого. Этот кустарник, который получил такое название благодаря своим листьям, внесли в список вредоносных растений, которые не являются характерными для Финляндии и появились здесь сравнительно недавно.

"Запрет на ввоз и продажу шиповника морщинистого вступил в силу с 1 июня, но запрет на его выращивание начнет действовать только после трехлетнего переходного периода", - цитирует ТАСС заявление министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии.

Этот вид шиповника собираются ликвидировать в садах, парках, а также по берегам водоемов.

Компанию шиповнику в списке, в частности, составил люпин многолистный и другие растения.

Отметим, что речь идет не о шиповнике в целом. Это растение считается в Финляндии полезным для здоровья, из него делают чай, варенье и другие продукты.