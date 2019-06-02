В Харькове представители националистических организаций осквернили памятник маршалу Георгию Жукову. На размещенных в Сети видеозаписях видно,как довольно внушительная толпа радикалов под крики "Украина! Украина!" с помощью троса сбросила с пьедестала бюст Жукова, а на его место водрузила флаг Незалежной. Судя по кадрам, находившиеся рядом силы правопорядка не пытались помешать националистам, наблюдая за происходящим со стороны.

"Уничтожение памятника Жукову в Харькове направлено против общей для украинцев и русских истории памяти и Великой Победы. Как и при Порошенко, национал-радикалы безнаказанны, а интересы жителей юго-востока приносятся властью в жертву террору и вандализму националистов", - прокомментировал события Виктор Медведчук, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся серьезным вызовом для новых украинских властей, которым, по ее словам, придется расставить знаки препинания в предложении "Осудить нельзя промолчать".

Памятник маршалу СССР был установлен у харьковского Дворца спорта в 1994 году. В 2012 году по решению городских властей его включили в программу капитального ремонта и восстановили.