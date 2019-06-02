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02.06.2019 15:25
Рубрика: В мире

В Харькове националисты повалили бюст маршала Жукова

Текст: Алексей Чуриков

В Харькове представители радикальных националистических организаций осквернили памятник маршалу Георгию Жукову и повалили бюст полководца на землю.

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Как следует из размещенных в Сети видеозаписей случившегося, довольно внушительная толпа радикалов под крики "Украина! Украина!" с помощью троса сбросила с пьедестала бюст Жукова. Затем с памятника начали сбивать бронзовые буквы, а на сам постамент установили флаг Украины. Находившиеся в тот момент у памятника силы правопорядка, судя по их действиям на видео, не пытались помешать националистам, наблюдая за происходящим со стороны.

По различимым на видеозаписях признакам, радикалы относятся к представителям запрещенных в России "Национального корпуса" и "Правого сектора".

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
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