В Харькове националисты повалили бюст маршала Жукова

В Харькове представители радикальных националистических организаций осквернили памятник маршалу Георгию Жукову и повалили бюст полководца на землю.

Как следует из размещенных в Сети видеозаписей случившегося, довольно внушительная толпа радикалов под крики "Украина! Украина!" с помощью троса сбросила с пьедестала бюст Жукова. Затем с памятника начали сбивать бронзовые буквы, а на сам постамент установили флаг Украины. Находившиеся в тот момент у памятника силы правопорядка, судя по их действиям на видео, не пытались помешать националистам, наблюдая за происходящим со стороны.

По различимым на видеозаписях признакам, радикалы относятся к представителям запрещенных в России "Национального корпуса" и "Правого сектора".