В Новомосковске прошел международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup

В Новомосковске Тульской области в седьмой раз прошел международный хоккейный турнир EuroChem Cup. Его называют "детским чемпионатом мира по хоккею", и многие вполне взрослые и серьезные люди говорят это без снисходительной улыбки.

- Это уже не турнир "ЕвроХима". Десять стран, четырнадцать команд - это уже чемпионат мира! - обратился к участникам турнира тульский губернатор Алексей Дюмин. - Все те, кто сегодня стоит на этом льду - одна большая семья. Вы доказываете своим правительствам и президентам, что спорт вне политики. Мы берем с вас пример!

Один из знаменитых гостей турнира Вячеслав Фетисов назвал юных хоккеистов посланцами доброй воли: "Вы ломаете барьеры. За это вам большое спасибо. Для нас большая честь быть среди вас", - сказал хоккеист. Международный детский хоккей под эгидой "ЕвроХима" поддерживает и МИД России. "Трудно переоценить вклад турнира в развитие детского спортивного движения, популяризацию активного, здорового образа жизни среди подрастающего поколения... Этот турнир, разумеется, укрепит авторитет России как великой спортивной державы, станет ярким примером "народной дипломатии", послужит расширению международных гуманитарных обменов", - написал в своем приветственном обращении глава российского МИДа Сергей Лавров.

Турнир EuroChem Cup уже давно считается заметным хоккейным событием в мире детского и юношеского спорта. На несколько дней Новомосковск (да и вся Тульская область) становится мировым центром юношеского хоккея. Стоит вспомнить, что самый первый турнир EuroChem Cup 2013 принял всего четыре команды участников. В прошлом году их была уже дюжина, в этом - четырнадцать. К юным хоккеистам из России, Финляндии, Эстонии, Германии, Швейцарии, Бельгии, Литвы и США прибавились команды Kunlun Red Star из Китая и HLBA Gladiators из Аосты, Италия. Обе команды весьма интересны, что свидетельствует о растущей популярности турнира EuroChem Cup. Так, появление на турнире Kunlun Red Star связывают с интересом к зимним видам спорта в Китае в преддверии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. А итальянская команда приехала из города, расположенного рядом с Турином, который принимал зимнюю Олимпиаду-2006.

Конечно, в Новомосковске больше всего болели за земляков. В нынешнем году новомосковская "Виктория" изменила название на "Новомосковский хоккейный клуб". С постройкой, в том числе стараниями компании "ЕвроХим", двух ледовых дворцов хоккей в городе химиков перерос стадию разрозненных секций и превратился в настоящий спортивный клуб. Владелец компании "ЕвроХим" Андрей Мельниченко известен своим активным личным участием в благотворительной деятельности и инвестициями в создание детских спортивных центров в российских регионах. Такая отличная спортивная база, как в Новомосковске, работает на будущее российского спорта. Неудивительно, что на воспитанников Новомосковского хоккейного клуба всерьез посматривают тренеры. Легендарный российский хоккеист Борис Михайлов пожелал ребятам поскорее подрасти, поскольку они, по его мнению, резерв национальных сборных.

- Знаю, что главной российской команде нужна свежая кровь. Так это же вы! - говорит Борис Михайлов. - Большое спасибо руководству Тульской области и города Новомосковска, особенно компании "ЕвроХим". Каждый год турнир проходит на самом высоком уровне.

Особенность этих соревнований в том, что в них принимают участие двенадцатилетние дети из небольших провинциальных городов разных стран

Гостеприимство города продолжалось четыре дня: забиты все гостиницы, нет мест в ресторанах и кафе. Шутка ли, одних членов официальных делегаций почти триста человек. А кроме того, болеть приехали многие родители и друзья юных хоккеистов. Как отмечают организаторы турнира, в этом году наблюдается большой наплыв иностранных гостей. EuroChem Cup всерьез заинтересовал и иностранные СМИ. К слову, все матчи турнира транслировались в прямом эфире на интернет-канале You Tube. А финальный поединок между командами "Виктория" (Новомосковск) и "Север" (город Ковдор) впервые показывал федеральный канал "Матч.ТВ".

Конечно, каждая игра собирала на трибунах болельщиков. Причем никто не остался без группы поддержки. Помимо сопровождающих у каждой команды, из какой бы страны она ни была, в Новомосковске оказались свои фанаты. В свое время организаторы турнира предложили городским школам выбрать себе "подшефных" из числа иностранных гостей. Школьники с явным удовольствием взялись "восстанавливать справедливость". Причем учебным заведениям пришлось еще и доказывать, что они достойны опекать ту или иную иностранную команду. Весь год ребята изучали историю выбранной ими страны (в том числе спортивную), которую решили поддерживать. А еще придумывали "кричалки" и готовились к встрече хоккеистов. У болельщиков уже появились и свои традиции. Так, ученики 20-й школы Новомосковска три года подряд поддерживают швейцарских хоккеистов. И каждый год благодарные швейцарцы оставляют болельщикам свой национальный флаг с автографами.

Итак, в итоге упорнейшей борьбы победителем турнира EuroChem Cup-2019 второй год подряд стала команда "Виктория" из Новомосковска. На втором месте - ковдорский "Север". Третье место у команды из Финляндии. Лучшим игроком турнира назван хоккеист из Клайпеды Довидас Юкна, а лучшим бомбардиром стал Ярослав Овчинников из Новомосковска.

Эти соревнования впервые получили поддержку Международной федерации хоккея на льду. "МФХЛ настоятельно рекомендует развивать хоккей как массовый вид спорта с широким участием населения", - отметил президент МФХЛ Рене Фазель. По его словам, Кубок "ЕвроХима" - фантастический пример того, как спорт способен собрать вместе молодых людей со всего мира, которые могут соревноваться, заводить друзей и знакомиться с другими культурами.

- У этого турнира, - подводит черту генеральный директор МХК "ЕвроХим" в России Игорь Нечаев, - есть и более глобальная цель: развитие сотрудничества и командного духа, продвижение здорового образа жизни и укрепление дружеских связей между детьми разных стран. В компании "ЕвроХим" мы верим в то, что силу спорта можно использовать для того, чтобы сделать жизнь лучше.

Досье "РГ"

Детский хоккейный турнир Кубок "ЕвроХима" был впервые проведен в 2011 году, когда состоялась серия дружеских матчей между командами "Ямбург" (г. Кингисепп Ленинградской области) и "Эспоо Блюз" (Финляндия). В 2013 году возникла идея сделать турнир регулярным и проводить его в Новомосковске, где в 2011 году открылся Ледовый дворец "Юбилейный". Организатором турнира выступила компания "ЕвроХим". Особенность этого чемпионата по хоккею в том, что в нем при отборочных играх принимают участие двенадцатилетние дети из небольших провинциальных городов, где компания российского предпринимателя Андрея Мельниченко совместно с Минспорта России на протяжении нескольких лет в рамках государственно-частного партнерства успешно развивает спортивную инфраструктуру.