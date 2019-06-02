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02.06.2019 13:25
Рубрика: В мире

В Венеции круизный лайнер столкнулся с туристическим теплоходом

Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)

В венецианском канале Джудекка круизный лайнер MSC Opera столкнулся с прогулочным теплоходом. В результате аварии пострадали пять человек.

Фото: REUTERS
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Инцидент произошел в воскресенье утром, когда круизный лайнер направлялся Венецию. Неожиданно судно, на борту которого находились 130 человек, вышло из-под контроля и стало дрейфовать в сторону причала, где находился теплоход. В результате столкновения многие пассажиры оказались в воде. Пострадавших пятеро: один пассажир лайнера и четверо пассажиров теплохода.

По предварительной версии, столкновение могло произойти из-за блэкаута на лайнере, либо по причине неисправности мотора или одного из тросов.

В настоящий момент власти Венеции освободили акваторию Сан Марко и канал Джудекка для того, чтобы командование венецианского порта смогло в оперативном порядке провести эвакуацию пассажиров теплохода. На место прибыли полиция, спасатели и пожарная служба.

В мире Европа Италия РГ-Фото
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