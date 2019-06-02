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02.06.2019 11:07
Рубрика: В мире

Владимир Познер попал в базу данных "Миротворца"

Текст: Алексей Чуриков
Владимир Познер. Фото: Руслан Шамуков/ТАСС Владимир Познер. Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Владимир Познер. Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Имя известного российского журналиста и телеведущего Владимира Познера внесено в базу данных украинского сайта "Миротворец". Напомним, что этот скандальный ресурс был создан по инициативе властей Украины в 2014 году и заработал свою репутацию благодаря публикациям личных данных журналистов, ополченцев из непризнанных ДНР и ЛНР, а также других граждан, которых в Киеве считают "изменниками родины", либо "агрессорами".

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Как указано в касающейся Владимира Познера записи, одной из основных "причин" внесения его имени в списки стала позиция журналиста по ситуации с Крымом. В частности, Познеру приписывается "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины, участие в попытках легализации аннексии АР Крым".

Ранее в апреле этого года в базу данных с формулировкой "за репост" временно попала супруга нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, Елена. Однако, страничка Зеленской продержалась на сайте недолго и впоследствии была удалена по причине "отсутствия доказательств ее вины".

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