Власти Китая ввели ответные пошлины на импорт из США

Власти Китая призывают Соединенные Штаты к сотрудничеству для разрешения торговых противоречий, предостерегая, что дальнейшая эскалация противостояния будет губительной для обеих сторон. В то же время КНР "непрогнется под давлением" и категорично отказывается "идти на уступки по принципиальным вопросам", выражая готовность "бороться до конца" и"выстоять перед любыми вызовами". В частности, с 1 июня Пекин в ответ нааналогичные действия Вашингтона повысил таможенные пошлины на 5 тысяч американских товаров, годовой объем поставок которой в Поднебесную составляет около 60 миллиардов долларов. Размер введенных тарифов составилот 5 до 25 процентов.

Такие примирительно-решительные тезисы изложены в Белой книге - документе, опубликованном Госсоветом КНР. В нем разъясняется линия, которой власти страны будут следовать на торговых переговорах в ответ на претензии Дональда Трампа в стиле "наезд-откат". Авторы документа настаивают, что основанное на уважении и равноправии сотрудничество - "единственно правильный выбор", выражая готовность Поднебесной следовать именно этим путем "для достижения взаимной выгоды".

В то же время всю ответственность за "сокрушительную неудачу" торговых переговоров Пекин возложил на "неискренность" переговорщиков Вашингтона. По изложенной в документе версии, несмотря на все сложности, на переговорах был достигнут "солидный прогресс". Но американская сторона "отступила от достигнутых договоренностей", "говорит одно, а делает другое", тем самым "провоцируя трения". Напомним, ранее Трамп обвинил китайцев в попытках пересмотреть уже зафиксированные пункты торговой сделки.

Власти Китая категорически отвергли претензии США по всем пунктам. В частности, назвали "безосновательными" нападки по хищению американских технологий, а также раскритиковали очередную волну таможенных пошлин, введенных Вашингтоном на продукцию из Поднебесной. "Таким путем проблемы в торговых отношениях не решаются", - считают авторы документа.

В начале мая после нескольких месяцев работы очередной раунд американо-китайских торговых переговоров завершился безрезультатно. Затем Дональд Трамп исполнил озвученную незадолго до этого угрозу и приказал повысить пошлины с 10 до 25 процентов на товары из Китая, годовой объем поставок которых в США оценивается в 200 миллиардов долларов. Кроме того, он пригрозил, что повысит пошлины и на весь остальной импорт из Поднебесной на сумму около 300 миллиардов долларов.

Авторы Белой книги сетуют, что Китаю ничего не оставалось, как прибегнуть к "вынужденным ответным мерам" для защиты своих интересов, что "навредило торгово-инвестиционным секторам" обеих стран.

Китайская Huawei со своей стороны не оставляет без ответа меры американской администрации, которая внесла компанию и 68 ее филиалов в "черные списки" под предлогом защиты своего телекоммуникационного сектора. Более того, США открыто призывают союзников отказаться от оборудования китайской компании. Руководство Huawei в ответ предписало всем американским специалистам покинуть территорию своего предприятия в Шэньчжэне, а также отменило несколько встреч с американцами. Кроме того, Huawei обвинила американскую почтовую компанию FedEx в доставке по неправильному адресу двух пакетов с важной коммерческой документацией. Отправления должны были поступить в офисы китайской фирмы в Гуанчжоу и Шанхае, но по неустановленным причинам были переправлены в США. В FedEx извинились, утверждая, что это было ошибкой, а не "влиянием внешних сил". Тем не менее, как сообщило агентство Синьхуа, власти Поднебесной намерены провести расследование в отношении FedEx.

Ситуация вокруг торговых переговоров Китая и США выглядит тупиковой. Возможно, сдвинуть ее с мертвой точки поможет личная встреча лидеров двух стран, которая планируется на полях саммита "группы двадцати" в японской Осаке 28-29 июня. Хотя, с учетом избранной командой Дональда Трампа тактики, это неочевидно. Например, как сообщил телеканал ABC, вскоре вице-президент США Майк Пенс выступит с речью о правах человека в Китае, которую приурочит к 30-летней годовщине подавления протестов на площади Тяньаньмэнь и, возможно, объявит об ужесточении санкций против Пекина. Поднебесная, как правило, довольно резко реагирует на такого рода попытки нравоучений из Вашингтона.