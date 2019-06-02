Власти Мьянмы разрешили российским туристам получать визы по прибытии

С 1 октября приезжающие в Мьянму туристы из России смогут получать визы по прибытию в страну.

Такое решение, как сообщат агентство ТАСС, приняло министерство по делам отелей и туризма Мьянмы. Также визы по прибытии будут выдаваться туристам из Италии, Испании, Австралии, Швейцарии и Германии.

Срок действие такого режима въезда в страну - год. Таким образом местные власти хотят привлечь туристов. Визу можно получить в международных аэропортах в Янгоне, Нейпьидо (столица государства) и Мандалае. Стоимость туристической визы - 50 долларов, она действует в течение 30 дней. Продлить ее будет нельзя.

Мьянма (прежнее название Бирма) - это государство в Юго-Восточной Азии, где проживает более 50 миллионов человек. Страна граничит с Таиландом, Китаем, Индией. Как и Таиланд, имеет выход в Андаманское море, которое является частью Индийского океана. Чаще всего в Мьянму приезжают туристы из Китая, которым выдают визы по прибытии. Для того, чтобы привлечь путешественников из Японии, Южной Кореи, Гонконга и Макао, местные власти разрешили им в период 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года вообще не получать визу. Из России туры в Мьянму довольно дорогие - от 100 тысяч рублей. Можно выбрать отель самостоятельно, но нужно учитывать, что перелет туда из Москвы довольно долгий и дорогой. В Янгон, например, цены туда-обратно начинаются с 40 тысяч рублей. Но лететь нужно с пересадками. Летают в Мьянму из Москвы иностранные компании.