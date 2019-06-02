Выходит в свет книга 1915 года князя Абамелек-Лазарева "Пальмира"

Почти утраченная книга 1915 года "Пальмира" Семена Абамелек-Лазарева переиздана к 137-летию Императорского Православного Палестинского общества, отмечаемого 3 июня.

- Символичных совпадений у выхода в свет книги много, - говорит доктор искусствоведения, ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский. - Помимо 137-летия ИППО начинается летний сезон археологических раскопок и восстановительных работ в сирийской Пальмире, которые ведут 16 стран. Но главное - судьба книги загадочно повторяет судьбу Пальмиры. Запрещаемая большевиками, потрепанная веками и цензурой книга, как и дважды заминированная террористами Пальмира в 2016 году, выжила чудом. Даже в хранилище РГБ книга была с вырванными или стертыми страницами. В фундаментальных библиотеках МГУ и ЛГУ ее не оказалось. Выручили частные коллекции, но документ, как в свое время "Таможенный тариф" для Эрмитажа, открытый и привезенный из Пальмиры князем Абамелек-Лазаревым, соединяли по частям.

Теперь книга 1915 года "Пальмира" оцифрована и поступила в библиотеки России. Ее уникальность в том, что она доказала миру фундаментальную ценность Пальмиры как общей "прабабушки" человечества. Точнее, честь открытия города принадлежит итальянцу Пьетро делла Балле. А вот самую ценную находку в XIX веке сделал русский историк, путешественник и меценат-горнопромышленник князь Семен Абамелек-Лазарев. Он, археолог-любитель, путешествуя по Сирии с художником Василием Поленовым, нашел "Пальмирский тариф" - каменную плиту на греческом и арамейском языках. Теперь "Тариф" в "Эрмитаже" - каменное доказательство, а книга "Пальмира" - документальное доказательство того, что город был предтечей античных Афин и Рима.

Книга, как и дважды заминированная террористами Пальмира, выжила чудом. Даже в хранилище РГБ она была с вырванными или стертыми страницами

- Ценность книги князя Абамелек-Лазарева, как ценность хорошего артефакта или вина, с годами только усиливается, - считает председатель Императорского Православного Палестинского общества Сергей Степашин. - На первый взгляд, автор в исследования предупреждает своих современников об опасности разрушения и даже угрозе уничтожения Пальмиры как угрозе всему человечеству и его культурному коду. А читается как прогноз чумы ХХI века - терроризма, который трижды - в 2015-м и два раза в 2016-м годах покушался уничтожить и Пальмиру.

Так выглядела книга "Пальмира" 1915 года. Так выглядит и переиздание 2019 года.

По данным ИППО, после изгнания из сирийской Пальмиры террористов в 2016 году, в исторической части города российскими специалистами разминировано более 2000 квадратных метров,вынесено около 7000 боеприпасов, учеными РАН сохранено свыше 2000 артефактов, реставрация 200 зданий и работа с научным архивом (до 10 000 единиц хранения), продолжаются.

Среди задач ученых - воссоздание "Миссии в Пальмире" Абамелек-Лазарева. Ее он видел в том, чтобы сохранять город-памятник как шедевр мировой культуры. Помимо "Миссии в Пальмире" такую же миссию князь открыл в Стамбуле, создав там "Русский институт в Константинополе", в Риме, купив "Римскую виллу в Ватикане" и в "северной Пальмире" - в Санкт-Петербурге, построив два особняка на набережной Мойки. Так он хотел объединить четыре "Пальмиры" в одну - общую для всех людей.

Книга "Пальмира" 2019 года издания переведена на арабский язык и будет распространяться в странах Ближнего Востока.

Досье "РГ"

Князь Семен Семенович Абамелек-Лазарев (1857-1916 годы), крупнейший промышленник, меценат, в историю мировой культуры вошел как автор открытия "Таможенного тарифа" из Пальмиры, который хранится в "Эрмитаже".