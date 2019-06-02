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Рубрика: В мире

Жертвой урагана на Украине стал как минимум один человек

Разыгравшийся на рок-фестивале Kozak FEST в Днепропетровской области ураган унес жизнь как минимум одного человека, еще двое ранены. Об этом сообщил "Интерфакс-Украина".

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Из-за трагических событий организаторы были вынуждены отменить фестиваль. Погибшим оказался мужчина 48-летний мужчина, пострадавшими - женщина 1967 года рождения (она получила перелом ноги) и мужчина 1978 г.р. (у него диагностировали перелом ступни).

Напомним, 2 июня из-за ураганного ветра, ливня и грозы обрушилась крыша сцены, где выступали артисты. Об этом в своем Instagram сообщил певец Pianoбой. "Образуется хаос, падают деревья. Желаю всем людям выйти из этой передряги живыми и здоровыми, берегите себя и близких", - написал он.

Четвертый этно-рок-фестиваль Kozak FEST проводится с 31 мая по 2 июня в урочище Княжеские Байраки. Он посвящен победе Богдана Хмельницкого над поляками в битве под Желтыми Водами в 1648 году.

В мире экс-СССР Украина
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