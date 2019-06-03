20 человек пострадали в ДТП с автобусом в пригороде Мадрида

В общей сложности 20 человек получили травмы в результате серьезного ДТП, произошедшего в ночь на 3 июня в пригороде испанской столицы Алькобендас. Об этом проинформировали в службе спасения Мадридского автономного сообщества.

По их данным, междугородний автобус, следовавший из Мадрида в Сан-Себастьян-де-лос-Рейес, перевернулся на дороге. В результате пожилая женщина получила травму грудной клетки и в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Еще у шести человек были обнаружены травмы средней степени тяжести. Остальные отделались легкими ранениями. Всеми им была оказана необходимая медицинская помощь.

Правоохранительные органы начали расследование причин аварии.