Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Сфера экологии давно вышла за границы профессиональной деятельности специалистов в области охраны окружающей среды. Сегодня она касается всех и каждого.

Национальный проект "Экология", подготовленный Минприроды России по поручению президента страны, учел все существующие сегодня болевые точки и предлагает конкретные решения проблем. Результат нашей совместной работы с субъектами Российской Федерации должен быть ощутимым, он должен стимулировать широкое применение "зеленых" технологий, повысить экологическую культуру.

Работа ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, биоразнообразие, наилучшие доступные технологии в рамках 11 федеральных проектов. По каждому из них за 6 лет мы должны добиться прорыва. Непростой путь нам необходимо пройти за очень короткое время.

Нам предстоит отказаться от старой системы захоронения отходов на полигонах и уже к 2024 году создать новую отрасль экономики - управления отходами, в том числе ТКО. Задача построить 220 заводов по сортировке и переработке, ликвидировать 191 несанкционированную свалку, 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. Уверен, всё это благоприятно скажется на качестве жизни более 28 миллионов человек. Общая площадь восстановленных и рекультивированных земель составит 3,8 тысячи гектаров, площадь восстановленных водных объектов - 23,5 тысячи гектаров.

До 98 процентов увеличится доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения. В центре нашего внимания - оздоровление водных объектов: Волги, Байкала и Телецкого озера.

15 процентов территории Российской Федерации занимают промышленные центры, где проживают более 50 миллионов человек и производится основная часть ВВП. Национальный проект "Экология" позволит улучшить экологическую ситуацию в этих городах, снизив объем вредных выбросов в атмосферу не менее чем на 20 процентов.

Более половины территории России остается не тронутой антропогенным воздействием. Сохранение биологического разнообразия - одна из важнейших целей, ради которой объединяются сегодня экологи, волонтеры, государство и бизнес. К 2024 году площадь заповедников и национальных парков увеличится на 5 миллионов гектаров.

Совершенствование экологического законодательства продолжается. Это - работа ради будущего и всего живого, повышения качества жизни в гармонии человека и природы!

Поздравляю вас с Днем эколога и желаю всем нам приложить максимум усилий для сбережения главного национального достояния страны!