6 июня (четверг) в 12:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Лисовского на тему: "Судьба непроданной просроченной продукции".

В ходе пресс-конференции планируется обсудить следующие вопросы:

- основные причины, побудившие законодателей к созданию данного ФЗ;

- что означает для потребителей и производителей данного вида продукции действие этого закона.

- кто будет нести расходы за нереализованную продукцию;

- каким образом будет проходить ликвидация нереализованной в срок скоропортящейся продукции;

Мероприятие приурочено к вступлению в силу с 6 июня 2019 г. Федерального закона, устанавливающего запрет на возврат поставщику нереализованных скоропортящихся продовольственных товаров, срок годности которых не превышает 30 дней.