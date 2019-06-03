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3 июня 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(7876)

Указ Президента Российской Федерации от 30 мая 2019 г. N 242 "О признании утратившим силу абзаца четвертого пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 г. N 1403 "Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения"

Дата подписания 30 мая 2019 г.
Опубликован 3 июня 2019 г.
Вступает в силу 3 июня 2019 г.

1. Признать утратившим силу абзац четвертый пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 г. N 1403 "Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1992, N 22, ст. 1878).

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин

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