1. Признать утратившим силу абзац четвертый пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 г. N 1403 "Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1992, N 22, ст. 1878).

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин