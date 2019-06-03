Аккредитив - современный инструмент для безопасных сделок купли-продажи

Сделка купли-продажи - это всегда риск как для покупателя, так и для продавца. Особенно, когда речь идет о такой крупной сделке как, например, покупка квартиры. Покупатель хочет передать деньги продавцу после получения всех необходимых документов о праве собственности. Продавец хочет знать наверняка, что покупатель - лицо платежеспособное и сможет заплатить необходимую сумму. Для того, чтобы защитить интересы обеих сторон, на рынке существуют специальные инструменты. До недавнего времени основным инструментом являлась банковская ячейка. Покупатель закладывал туда деньги, извлечь которые продавец мог только после перехода права собственности к покупателю.

Однако пользоваться банковской ячейкой не всегда удобно. Во-первых, потому что расчет за сделку происходит исключительно за наличные деньги. Это не только небезопасно, но еще и не выгодно. Иногда снятие наличных со счета в банке сопровождается комиссией, причем не малой. Также продавец наверняка захочет удостовериться в подлинности ваших купюр. Поэтому придется потратиться еще и на услугу проверки купюр на подлинность. Согласитесь, все это довольно существенные минусы. Кроме того, недалек тот день, когда наличный расчет в принципе уйдет в прошлое.

Именно поэтому современным ответом банковской ячейке можно считать аккредитив - новый банковский инструмент, который гарантирует честность сделки для обеих сторон. По сути, аккредитив - это специальный банковский счет, на который, покупатель зачисляет денежные средства, которые продавец может получить (а точнее эти средства могут быть перечислены на его счет) только после того, как он предъявит заранее обговоренный сторонами пакет документов. Другими словами, продавец сможет получить эти деньги только после того, как оформит квартиру на вас. При этом банк проконтролирует и наличие необходимых документов, и сумму, такая ли она, как указано в договоре, или нет. Если интересы обеих сторон будут учтены, сделка совершится.

Поскольку банк выступает как третье независимое лицо, которое следит, чтобы ничьи права не были ущемлены, риск каких-либо махинаций тут полностью исключен.

Помимо этого, у аккредитива есть еще целый ряд преимуществ. Например, если сделка по каким-то причинам не состоялась, банк гарантирует возврат денег покупателю. При необходимости аккредитив можно пролонгировать, т.е. продлить срок его действия на тех же условиях. Однако если срок аккредитива истек, а продавец не представил необходимые документы, деньги автоматически возвращаются обратно на счет покупателя.

Для того, чтобы совершить, скажем, сделку купли-продажи с помощью аккредитива, совсем необязательно обладать узкоспециализированными финансовыми знаниями или уметь разбираться в финансовых инструментах. Достаточно просто прийти в банк и заявить о своем желании совершить сделку с помощью аккредитива. Сотрудник банка предложит заключить договор о расчете через аккредитив. В этом договоре будут указаны условия и порядок расчета между покупателем и продавцом. После этого покупатель открывает счет в банке (или может воспользоваться уже имеющимся), обеспечивает на счете необходимую сумму средств и оформляет аккредитив. Все остальное банк делает сам - переводит деньги на счет покрытия по аккредитиву, затем, при условии предъявления продавцом указанных в аккредитиве документов, на счет продавца.

Аккредитив - это гибкий инструмент, его можно использовать и в ипотечных сделках, и практически во всех других видах сделок, например, таких как купля-продажа автомобиля или дорогостоящей техники или оборудования, акций или долей в уставном капитале, а также в сделках, подразумевающих выплаты гонораров или оказание каких-либо услуг.

Аккредитив используют как физические, так и юридические лица. Например, аккредитив широко применяется при финансовых расчётах между застройщиком и подрядчиками, что позволяет застройщику не только получить контроль банка за выполнением подрядчиками обязательств, но и получить кредит для расчетов по льготной ставке.

Поскольку аккредитив - надежный инструмент, его используют даже в государственных программах. В частности, аккредитивы включены в Программу субсидирования предприятий АПК и позволяют клиенту получить кредит для покупки, например, сельхоз техники на самых выгодных условиях.

Плюсы аккредитива очевидны, поэтому неудивительно, что интерес к такому финансовому продукту с каждым годом только растет. Так, согласно статистическим данным Сбербанка, количество аккредитивов, открытых банком в 2018 году по поручению физических лиц, выросло в два раза по сравнению с 2017 годом.

А в этом году Сбербанк представил новый сервис "Сбербанк API. Аккредитивы", не имеющий аналогов на российском рынке. "Сбербанк API. Аккредитивы" - это онлайн-сервис, позволяющий юридическим лицам автоматически передавать данные для оформления заявлений на открытие аккредитива. Теперь юрлицо, в пользу которого физлицо открывает аккредитив, может самостоятельно сформировать заявление на открытие аккредитива в своей системе. Это электронное заявление поступает в банк, после чего физическое лицо может подписать его в любом удобном для него отделении Сбербанка.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом "Сбербанк API. Аккредитивы" не требуется устанавливать дополнительное оборудование. Кроме того, такая услуга является бесплатной. При оформлении заявления параметры сделки подгружаются автоматически, что исключает возникновение ошибок.

В скором времени появится возможность открывать аккредитивы в мобильном приложении Сбербанк Онлайн без посещения офиса Банка.

Несмотря на то, что аккредитив - это довольно новый продукт, он уже успел зарекомендовать себя в качестве удобного и надежного инструмента совершения сделок, который помогает экономить время и обеспечивает максимальную защиту интересов сторон.