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03.06.2019 18:25
Рубрика: Экономика

Наличные нужды

Аналитики прогнозируют летний рост спроса на валюту
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 119(7877)
Следующая волна интереса населения к покупке наличной иностранной валюты может прийтись на лето, допускают аналитики. Простимулировать граждан к покупке долларов и евро может не только сезон отпусков, но и вероятная устойчивость курса рубля к внешним шокам. До этого россияне резко заинтересовались зарубежной валютой в марте, когда курс рубля в целом укреплялся.

По данным Банка России, в марте (более свежей статистики нет) после нескольких месяцев падения повысился чистый спрос населения на наличную иностранную валюту. По сравнению с февралем показатель вырос на 44 процента, до 1,2 миллиарда долларов. При этом рост чистого спроса был обусловлен увеличением в 2,5 раза спроса на доллары США, в то время как на евро он оставался относительно стабильным, указывают в ЦБ.

Летом можно ожидать усиления спроса граждан на наличные доллары и евро как по сезонным причинам, так и из-за опасений за курс рубля

Основными драйверами роста спроса на валюту стала мартовская устойчивость курса рубля, а также подготовка к сезону отпусков, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Во второй половине марта рубль укреплялся до уровней выше 64 за доллар, что воспринималось населением как хороший момент для покупки валютной наличности, отмечает он. По словам директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко, мартовские показатели может объяснять и ужесточение санкционной риторики, которое могло вызвать у некоторых покупателей опасения ослабления рубля.

Фото: iStock
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Представители ряда банков называют схожие с данными ЦБ цифры по покупкам валюты в марте. В апреле динамика спроса также была положительной, но без всплесков и с ростом не более 10 процентов, сообщили в банке "Открытие". В мае показатель стабилизировался, отметил представитель банка. В Абсолют-банке спрос на наличную валюту в апреле и мае рос на 15 процентов. Небольшой рост спроса на валюту фиксирует и Росбанк, говорит замдиректора по операционной деятельности кредитной организации Марина Фролова. Практически во всех банках увеличение спроса связывают с периодом отпусков.

Спрос на наличную валюту в целом зависит как от сезонности, так и от рыночных трендов, указывает Тимошенко. В связи с обострением торговых разногласий между США и Китаем и на фоне дешевеющей нефти существует риск дальнейшего снижения рубля, что может вызывать повышенный спрос населения вкупе с уже традиционным интересом из-за начавшегося сезона отпусков, допускает он. Таким образом, летом он ожидает усиленного спроса граждан как на доллары, так и на евро. Рублю пока удается сохранять устойчивость к многочисленным внешним понижательным движениям рынков, это может сделать покупку валюты в ближайшие месяцы привлекательной, полагает Покатович.

По мнению главного аналитика Альфа-банка Гельды Союнова, за лето российская валюта может плавно ослабнуть до 66,1 рубля за доллар при условии, что торговая война не будет усиливаться. Серьезных колебаний на валютном рынке, возможно, не будет, поскольку внимание американских политиков сосредоточено на торговых вопросах, а это снижает вероятность усиления санкционной риторики, считает он.

Экономика Финансы Валютный рынок Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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