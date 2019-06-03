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Apple разделит iTunes на три части

03.06.2019,  
13:32
Текст:  Владимир Болотин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Спустя 20 лет после запуска Apple может закрыть популярный сервис iTunes. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, о закрытии мультимедийного комбайна будет объявлено на Apple Worldwide Developer Conference (WWDC), которая стартует 3 июня. Ожидается, что "похороны" iTunes являются частью новой стратегии компании по развитию культуры медиапотребления с помощью гаджетов Apple.

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Новая экосистема, которая заменит iTunes, запущенный в 2001 году Стивом Джобсом, будет содержать несколько отдельных приложений. Apple Music - для музыки, Podcasts - для подкастов и Apple TV - для нового сервиса, который был недавно анонсирован.

Кроме того, в рамках WWDC компания Apple представит обновленные приложения Health, Maps, Books (которые пока живут в iTunes), Home и Mail.

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