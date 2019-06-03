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03.06.2019 13:34
Рубрика: Экономика

Авиапассажиры рассказали, какая еда на борту им не нравится

Текст: Екатерина Ясакова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На борту самолета всегда есть пассажиры, которые отрицательно относятся к обедам в полете, выяснили российском сервисе Tutu.ru.

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"Есть небольшой процент людей, которые не едят в самолетах и отрицательно относятся к обедам в полете. Такие пассажиры радуются отсутствию питания, объясняя это возможностью спокойно поспать и отсутствием раздражающих звуков и запахов", - говорится в исследовании.

Основная часть пассажиров все же практически всегда рада бесплатному питанию. На коротких перелетах еда расценивается как бонус и показатель заботы, а на рейсах продолжительностью более трех часов - как необходимость и неотъемлемое право пассажира. В последнее время пассажиры стали заранее интересоваться, что им предстоит есть на борту и будет ли вообще там еда.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Из нареканий: отсутствие вегетарианского меню, неправильное питание (жирная, калорийная пища), курица, которая слишком быстро заканчивается, заветренные овощи и черствый хлеб, излишний национальный "колорит" в еде - изобилие соусов и специй.

Пассажиры хвалят иностранных перевозчиков за большие порции, сытные обеды. Положительную оценку получают блюда национальной кухни (плов, сладости), алкоголь на борту (особенно вино). Также восторг у пассажиров вызывает питание на коротких перелетах (менее двух часов). Это для путешественников не только средство для утоления голода, но еще и еще и способ отвлечься. Кроме размера порций и вкусовых качеств пассажиры обращают внимание на сервировку. Положительные эмоции вызывают непластиковые столовые приборы и красивая упаковка.

Экономика Транспорт Авиатранспорт
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