Авиапассажиры рассказали, какая еда на борту им не нравится

На борту самолета всегда есть пассажиры, которые отрицательно относятся к обедам в полете, выяснили российском сервисе Tutu.ru.

"Есть небольшой процент людей, которые не едят в самолетах и отрицательно относятся к обедам в полете. Такие пассажиры радуются отсутствию питания, объясняя это возможностью спокойно поспать и отсутствием раздражающих звуков и запахов", - говорится в исследовании.

Основная часть пассажиров все же практически всегда рада бесплатному питанию. На коротких перелетах еда расценивается как бонус и показатель заботы, а на рейсах продолжительностью более трех часов - как необходимость и неотъемлемое право пассажира. В последнее время пассажиры стали заранее интересоваться, что им предстоит есть на борту и будет ли вообще там еда.

Из нареканий: отсутствие вегетарианского меню, неправильное питание (жирная, калорийная пища), курица, которая слишком быстро заканчивается, заветренные овощи и черствый хлеб, излишний национальный "колорит" в еде - изобилие соусов и специй.

Пассажиры хвалят иностранных перевозчиков за большие порции, сытные обеды. Положительную оценку получают блюда национальной кухни (плов, сладости), алкоголь на борту (особенно вино). Также восторг у пассажиров вызывает питание на коротких перелетах (менее двух часов). Это для путешественников не только средство для утоления голода, но еще и еще и способ отвлечься. Кроме размера порций и вкусовых качеств пассажиры обращают внимание на сервировку. Положительные эмоции вызывают непластиковые столовые приборы и красивая упаковка.