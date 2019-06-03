Баскетболистки сборной России обыграли команду Швеции в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 27 июня по 7 июля в Сербии и Латвии.

В товарищеском матче против Швеции Мария Вадеева набрала 14 очков, став самой результатив-ной в составе российской сборной. Фото: РИА Новости

Игра, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 65:51 (16:4, 28:11, 7:19, 14:17) в пользу хозяек площадки. Самой результативной в составе сборной России стала Мария Вадеева, набравшая 14 очков.

Отметим, что Вадеева присоединилась к команде непосредственно перед игрой со Швецией. После завоевания чемпионских титулов в Евролиге и чемпионате России с УГМК центровая нашей команды Вадеева с одобрения тренерского штаба сборной России отправилась за океан - проходить подготовку к своему второму сезону в клубе женской НБА "Лос-Анджелес Спаркс". В расположение "Спаркс" она вернется уже после чемпионата Европы-2019.

Прибыв в Россию, Мария сообщила, что очень рада присоединиться к национальной команде:

- Я уезжала в НБА, чтобы было легче вписываться в команду по ходу сезона. Нужно было освоиться, познакомиться с новым тренером. В сборной девчонок все-таки знаю лучше, тем более что здесь много игроков УГМК. Здесь меня все тепло встретили.

Что вы скажете о шансах сборной на Евро-2019?

Мария Вадеева: Нам, конечно, досталась "группа смерти", но это некритичная проблема. Главное, чтобы все мы верили в себя и в команду, были как семья и боролись за каждый мяч как бульдоги. Будем идти от игры к игре, настраиваясь на каждую. Необходимо доказать себе и болельщикам, что сборная России достойна быть на Олимпиаде. Надеюсь, у нас все получится.

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В свою очередь, главный тренер нашей команды Олаф Ланге остался доволен первой частью сбора национальной команды в подмосковном Новогорске и первой половиной матча против Швеции:

- Мы нашли хороший ритм и показали качественный баскетбол: фундаментом для него стала надежная защита, и на нем мы построили солидный отрыв в счете. Было видно, что обе команды сейчас очень усердно тренируются, в том числе физически. И это вылилось в две разные половины. Наша команда была в целом более свежей, располагала более глубокой скамейкой, и в концовке это сказалось. Мы провели хорошую первую часть сбора в Новогорске, которая завершилась хорошо организованным матчем в спорткомплексе ЦСКА. На данном этапе я доволен всем. Теперь у нас будет четыре выходных, и далее - турниры в Испании и Франции, которые покажут наш реальный уровень.

Отметим, что в июньской части сбора подготовку к женскому Евробаскету-2019 продолжат 14 игроков.

После победы над Швецией главный тренер Олаф Ланге объявил, что на этом этапе команду покидают Дарья Намок и Альбина Ражева.

При этом он выразил надежду на скорую встречу с баскетболистками на следующих сборах.

Ранее подготовка к Евробаскету досрочно закончилась для Елизаветы Шабановой и Елизаветы Комаровой.

Уже на следующий день после возобновления сбора, 7 июня, команда отправится на турниры в Испанию и Францию в следующем составе: защитники Елена Беглова, Евгения Белякова, Ксения Левченко, Карина Низамова, Екатерина Федоренкова, форварды Аделина Абайбурова, Юлия Гладкова, Анна Лешковцева, Анастасия Логунова, Раиса Мусина, Анастасия Шилова, центровые Мария Вадеева, Наталья Виеру, Жосселина Майга.

17 июня российская сборная вернется домой на заключительную неделю тренировок, а 25-го отправится на Евробаскет-2019. Финальную заявку из 12 человек тренерский штаб объявит в преддверии вылета в Сербию.