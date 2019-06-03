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Рубрика: В мире

Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAX

Текст: Максим Макарычев
Фото: EPA/JIM YOUNG Фото: EPA/JIM YOUNG
Фото: EPA/JIM YOUNG

Эксперты авиакорпорации Boeing нашли дефекты в направляющих планках предкрылков, установленных на некоторых самолетах Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX. В частности, некоторые детали не были подвергнуты термической обработке. Компания обнаружила проблему в пятницу, когда представители Boeing встречались с поставщиком запчастей. Как сообщает cbsnews.com, корпорация проинформировала Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

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Направляющие планки предкрылок - механизм, который изменяет характеристики подъема и сопротивления крыла самолета при взлете и посадке - склонны к преждевременному износу из-за неправильной изготовки и не соответствия всем действующим стандартам прочности и надежности.

В свою очередь, как отмечает CNN со ссылкой на источники в корпорации, недавно обнаруженная проблема затрагивает 148 деталей направляющих планок предкрылков, произведенных одним поставщиком.

FAA посоветовало авиакомпаниям проверить 179 самолетов Boeing 737 Max и 133 Boeing 737 NG, чтобы определить, есть ли в них неисправные детали. Из группы самолетов, которую необходимо проверить, 33 самолета Max и 32 NG находятся в Соединенных Штатах.

Фото: AP Photo/Ted S. Warren
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"Уязвимые части могут быть подвержены преждевременному выходу из строя или появлению трещин в результате неправильного производственного процесса. Хотя полный отказ направляющей планки не приведет к потере самолета, возникает риск, что неисправная часть может привести к его повреждению во время полета", - говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации США.

Boeing и FAA заявили, что некоторые детали могут не соответствовать производственным стандартам и нуждаются в замене. В заявлении отмечается, если в предкрылках будут обнаружены дефекты, авиакомпании должны заменить их, прежде чем возвращать самолеты в эксплуатацию. Всем авиакомпаниям рекомендовано заменить детали в течение 10 дней.

Тем временем FAA издаст Директиву по летной годности, предписывающую Boeing произвести действия, направленные на выявление и устранение других бракованных деталей в своих самолетах.

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Напомним, в октябре 2018 года принадлежащий индонезийской компании Lion Air самолет Boeing 737 Max потерпел крушение через 12 минут после взлета. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.

В марте этого года аналогичный лайнер "Эфиопских авиалиний" упал на землю через шесть минут после взлета, в результате чего погибли 157 человек. После этих катастроф во всем мире были запрещены полеты Boeing 737 Max до выяснения обстоятельств крушений.

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