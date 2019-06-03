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03.06.2019 13:21
Рубрика: Экономика

Более 100 тысяч чеков выдано за год работы tax free в России

Более 100 тысяч чеков на 11 миллиардов рублей выдано за год работы системы tax free в России. Об этом на Неделе российского ретейла во время своего выступления сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Электронные чеки могут появиться в системе tax free в следующем году

"За год выдано более 100 тысяч чеков tax free на сумму около 11 миллиардов рублей", - заявил он (цитата по ТАСС).

Пилотный проект системы tax free был запущен в России в апреле 2018 года и изначально был рассчитан до 31 декабря 2018 года. В дальнейшем его действие продлили до 31 декабря 2019 года.

Система позволяет иностранцам, за исключением граждан стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), компенсировать НДС, уплаченный при покупке товаров в России. Покупатели могут вернуть налог с покупок на сумму не менее 10 тысяч рублей, совершенных в течение суток.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минпромторг Налоговая реформа
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