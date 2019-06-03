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03.06.2019 20:11
Рубрика: Общество

Церковь поддержала идею называть самолеты именами святых

Текст: Елена Яковлева

Авиакомпания "ИрАэро" назвала свои самолеты именами христианских святых, а в бортовом журнале напечатала молитвы. И тут же в ее адрес раздалась критика. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе выразил по этому поводу недоумение и подчеркнул, что это самая что ни на есть распространенная европейская традиция - называть корабли, самолеты и больницы именами святых.

"Христианская вера является одной из основ европейской цивилизации, - цитирует его слова Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. - Имена русских святых - князей Владимира и Александра Невского, святого Сергия Радонежского остались в топонимике многих русских городов, и нет никаких культурных препятствий к тому, чтобы называть их именами самолеты".

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"Только в воспаленном антирелигиозной агитацией сознании может возникнуть идея, что освящение самолета, наличие на борту молитвы заменяют собой неукоснительные требования авиационной безопасности", - остудил он чье-то взбудораженное воображение.

И пояснил, что освящение самолета, машины, ракеты - "это, прежде всего, молитва о людях, которые имеют или будут иметь отношение к этой вещи". Это отношение предполагает и качественное, тщательное ее изготовление, и память о безопасности пассажиров, и хорошее техническое обслуживание и умение управлять техникой - все это требует человеческой ответственности и совести.

"Что же касается молитв в бортовом журнале, во многих гостиницах Европы можно найти Евангелие, а в гостиницах сети "Мариот", например, еще и книгу Мормона - и никого это никогда не оскорбляло, а, тем более, не вызывало мыслей о том, насколько это связано, например, с безопасностью людей", - подчеркнул Вахтанг Кипшидзе.

Общество Религия
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