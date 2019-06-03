Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 июня

Развод олигарха и свадьба байкера

Легкий летний сериал "Свадьбы и разводы" - премьера Первого канала. Женя и Марк работают в одном офисном центре. Она - владелица небольшого агентства по организации свадеб, сама собирающаяся замуж. Он - высококлассный адвокат, специализирующийся на разводах и разделе имущества. Каждый из них искренне любит свое дело и уверен, что помогает людям стать счастливее. Однажды Женя и Марк знакомятся, и... теперь Женя не уверена, что хочет замуж за своего идеального Сашу. А Марк, похоже, встретил девушку, ради которой смог бы пересмотреть свои принципы убежденного одиночки.

Каждая новая пара, будь то будущие молодожены у Жени, или будущие "бывшие" у Марка, подкидывает им новые темы для размышлений и споров. Удастся ли Марку и Жене понять друг друга и поверить, что любовь важнее принципов? Режиссер сериала Вартан Акопян ("Платон", "Учителя"). Главные роли сыграли Антон Хабаров ("Мурка", "Троцкий", "Десантура. Никто кроме нас", "Казанова", "Операция "Валькирия") и Елена Николаева ("Метод Фрейда", "Манекенщица"). Также в сериале снялись: Антон Денисенко, Рина Гришина, Данила Шевченко, Павел Ворожцов, Ирина Темичева, Анастасия Панина, Владимир Симонов, Ольга Тумайкина, Любовь Германова, Анна Каменкова, Сергей Юшкевич и другие.

В каждой серии - одна свадьба и один развод. Будут в фильме свадьбы в парках, ресторанах, клубах. А также свадьба в самолете, свадьба олигарха в стиле Великого Гэтсби, свадьба балерины и свадьба байкеров.

Работа над сценарием длилась четыре года. Создатели фильма консультировались с адвокатами, они же рассказали случаи из своей практики. Все свадебные торты были настоящие и заказывались специально под определенную свадьбу, поэтому съемочная группа наелась сладкого на долгие месяцы вперед. В съемках одной из свадеб приняла участие группа "Фрукты", которая и играла для "гостей" и "молодоженов" торжества. Снимали сериал не в павильонах, а в настоящем офисном центре.

Первый канал 3-6 июня в 21.30

Голос Зыкиной

10 июня исполняется 90 лет со дня рождения народной артистки СССР Людмилы Зыкиной. Людмила Георгиевна - легенда отечественной эстрады. "Королева народной песни", покорившая весь мир своим голосом. Обаятельная и застенчивая улыбка, величавое спокойствие и в то же время мощное пение завораживали слушателей. Благодаря её мастерскому исполнению, многие авторские песни получили всенародное признание. "Тонкая рябина", "Степь да степь кругом", "На побывку едет молодой моряк", "Вниз по Волге-реке", конечно, "Оренбургский платок" - всего в репертуаре Зыкиной свыше 2000 композиций, которые Людмила Георгиевна помнила наизусть до конца жизни.

На телеканале "Россия К" - концерт Людмилы Зыкиной (запись 1989 года) и программа "Линия жизни" (9 июня, 17:30). На Первом канале - премьера документального фильма "Людмила Зыкина "Опустела без тебя Земля…" (8 июня в 10:15).

В фильме принимают участие: певица Людмила Николаева, подруги Зыкиной Елена Лосева и Татьяна Гаврилова, Элина Быстрицкая, Надежда Крыгина, Тамара Синявская, Лев Лещенко, Вера Сотникова и другие.

"Россия К",9 июня, 18:20

Скептик находит убийцу

Английская комедия по роману Стивена Фрая "Гиппопотам" (The Hippopotamus) будет впервые показана на российском ТВ, на Первом канале.

Некогда знаменитый поэт Тэд Уоллес, топящий тоску по безвременно покинувшей его музе на дне стакана, получает странное предложение от своей крестной дочери. Тэд должен отправиться в имение своего школьного друга, чтобы расследовать серию чудесных исцелений, всполошивших аристократическое семейство. Прожженный скептик и циник Тэд горит желанием вывести всех на чистую воду, однако разгадка таинственных явлений приводит к поразительным последствиям.

Первый канал, 7 июня, 00.25

Народные рецепты

Сериал "Ангелина" - на канале "Россия 1".

Юная Ангелина унаследовала от бабки-травницы секреты народной медицины и ее обширную клиентуру. Ангелине по душе семейное занятие, которому она посвящает все свое время, несмотря на то, что жених Павел Коростылев уговаривает девушку бросить знахарство. Упрямство Ангелины и интриги ее соперницы Инги, влюбленной в Павла, делают свое дело. Ангелина и Павел расстаются. А у Инги с ним вскоре рождаются мальчики-близнецы. Проходит три года, и беда стучится в дом Коростылевых. Оба ребенка в одночасье заболевают дифтеритом, а до больницы добраться нет возможности. Скрепя сердце, Коростылевы обращаются за помощью к Ангелине, умоляя спасти детей. Однако один из малышей задыхается. Обезумевшая от горя Инга обвиняет Ангелину в преднамеренном убийстве на почве ревности, а разгневанные односельчане вершат над "ведьмой Ангелиной" суд Линча.

Спустя двадцать лет встречаются юные Софья Кольцова и Игорь Коростылев. Однако тенью между ними встает преступление прошлого и смертельная вражда двух семей - Коростылевых и Кольцовых.

"Россия 1", с 3 июня, 21:00

Не спи во время игры

Премьера остросюжетной драмы Ильи Куликова "Бессонница" - на НТВ.

Участвуя в стритрейсерских гонках, Лёша сбивает пешехода. Очнувшись, он понимает, что находится в тюремной камере. Полицейские предлагают ему выбор - либо надолго сесть в тюрьму, либо рискнуть и получить свободу. Он соглашается и оказывается одним из десяти участников игры "Бессонница". Это дорогое развлечение, которое проводится раз в год в подпольном казино, где выигрывают самые богатейшие и влиятельные люди. А если в игре есть большие деньги, то ставки делаются на "кровь". Правила просты: чем дольше ты не засыпаешь, тем больше шансов стать победителем. Всем участникам делают инъекцию, которая в случае, если ты заснёшь, убьёт тебя. Последний не заснувший участник становится победителем игры и получает противоядие и большую сумму денег.

В ролях: Мачей Штур, Анна Антонова, Владислав Павлов, Юлия Юрченко, Эдуард Флёров, Александр Сетейкин, Алексей Матошин, Вероника Вернадская, Александр Константинов, Юлия Галкина, Дмитрий Астапенко, Дарья Повереннова и другие.

НТВ, 3-6 июня, 23.00

Между родными и долгом

На НТВ - премьера остросюжетного детектива "Немедленное реагирование".

Многосерийный фильм расскажет о капитане полиции Александре Осокине, которому необходимо принять сложное решение: между счастьем близких и служебным долгом выбрать нужно что-то одно. Андрей Осокин (Иван Батарев) - командир группы быстрого реагирования (ГБР) одного из районных отделов полиции Санкт-Петербурга. Вместе со своей группой - старшим лейтенантом Зуевым (Илья Алексеев) и прапорщиком Порсом (Александр Конев) - они каждый день выезжают на задания и сталкиваются с реальной опасностью. Во время одного из таких выездов группа попадает в перестрелку, в результате которой один погибает, другой - тяжело ранен. Оказывается, перестрелка была результатом попытки ограбления наркодельцов и с места преступления пропала большая сумма денег.

Осокин получает новую группу в лице младшего лейтенанта Чумакова (Борис Чистяков) и сержанта Гурова (Максим Меркулов). Один из них завербован майором СБУ Кошкиным (Виталий Коваленко), который преследует свои цели в этом деле.

НТВ, 3 июня, 21.00

Секс-символ, однолюб и маменькин сынок

Он очень откровенен и честен, поэтому сознается, что считает себя маменькиным сынком, открыто говорит, что не любит актеров, и признается, что до сих пор завоевывает жену Ольгу Дроздову. Народный артист России, актер театра и кино, певец, педагог Дмитрий Певцов - новый гость Киры Прошутинской в программе "Он и Она".

Беседа Киры Прошутинской и Дмитрия Певцова преподнесла немало сюрпризов. Актер откровенно отвечал на все вопросы, но его ответы часто удивляли Киру Александровну. Вот фрагмент беседы.

- Вы часто говорите, что вы маменькин сынок. Что вы вкладываете в это понятие?

- У меня есть такое свойство: отчасти откладывать решение проблем или перекладывать их на какие-то хрупкие женские плечи. Раньше это была мама, сейчас жена.

- После ГИТИСа ваша карьера складывалась удачно: вас сразу взяли в Театр на Таганке, потом вы служили в Театре Советской армии, затем вас пригласили в "Ленком" на роль Гамлета в спектакле Глеба Панфилова. Такая везучесть мешает по-настоящему ценить то, что дается?

- Действительно, я к этому привык. Я был счастливчик и везунчик. Пока меня не шарахнуло несчастье, которое случилось в семье, я воспринимал это как данность. А потом я по-другому стал смотреть на себя и на жизнь…

Что его спасло? Почему говорит, что был плохим отцом для Даниила? Возможно ли полное счастье в семье без детей? Почему не считает актера публичным человеком? Что за единственный спектакль, перед которым он волнуется до сих пор? Из-за чего они с Ольгой Дроздовой поженились не сразу? В чем Ольга талантливее мужа? Об этом и многом другом - в программе "Он и Она".

"ТВ Центр", 7 июня, 23:10.

"Не зарастет народная тропа..."

6 июня исполняется 220 лет со дня рождения Александра Пушкина. Телеканал "Россия К" подготовил юбилейную программу. Это - документальные фильмы "Николка Пушкин" (3 июня, 8:05) - в нем говорится о тайнах сознания великого поэта...

Еще один документальный фильм (в эфире 5 июня, 8:05) - "Достигли мы ворот Мадрита" - назван строчкой из поэмы Пушкина "Каменный гость" и посвящен испанским мотивам в творчестве классика. В фильме принимают участие: режиссер Анхель Гутьеррес, историк Александр Черносвитов и писательница Лариса Черкашина.

6 июня в 21:30 в эфире документальная картина Саиды Медведевой "Пушкин". Это фильм-открытие, который основан на реальных событиях жизни Александра Сергеевича.

Документальный фильм "Загадочный Пушкин. Версии Вересаева" 7 июня в 8:00. Сюжет строится вокруг книги Викентия Вересаева "Пушкин в жизни", изданной в 1926 году. В программах канала, посвященных прозе и поэзии - Михаил Козаков читает поэму "Медный всадник" (4 июня, 8:00); Юрий Любимов рассказывает о поэте в телепередаче "Мой Пушкин" (6 июня, 8:05); Константин Райкин читает Александра Пушкина (6 июня, 21:10).

В выпусках ток-шоу "Игра в бисер" с Игорем Волгиным разговоры будут вестись на темы "Александр Пушкин. "Капитанская дочка" (6 июня, 12:25) и "А.С.Пушкин. "Повести Белкина" (6 июня, 18:45).

Также на канале художественные фильмы - "Дубровский" (3 июня, 8:45); "Маленькие трагедии" (3-5 июня, 21:45, повтор 4-6 июня, утром); "Метель" (6 июня, 23:50, повтор 7 июня, 8:40. )

"Россия К", 3-7 июня

О чем молчат мужчины

На телеканале "Супер" - премьера мини-сериала "Короче" - рассказа о жизни современного тридцатилетнего парня. В формате двухминутных комедийных скетчей герой Бориса Дергачева повествует о девушках, работе, друзьях, бытовых мелочах, проблемах вселенского масштаба и многом другом, о чем мужчины обычно предпочитают молчать.

"Мой герой - среднестатистический парень из любого города нашей страны. У меня есть друзья. Которые очень на него похожи, и я сам - часть такого персонажа. Каждый из нас ленится, начинает дела с понедельника, боится сделать первый шаг в отношениях. У всех есть свои пороки, страсти, боязни. И несмотря на то, что все мы взрослые тридцатилетние люди, у нас куча комплексов и разболтайства. Наш сериальный стендап именно про это", - говорит Дергачев.

Партнершами Бориса по сериалу стали Дария Гомес и Александра Кузенкина.

"У нас с Сашей было неимоверное количество постельных сцен. Наверное, именно поэтому пробы тоже проходили в постели, - смеется актер. - С Гомес на пробах мы тоже играли романтическую сцену, что характерно, это был поцелуй в такси".

Также в проекте задействованы Александр Якин, Марина Богатова, Константин Шелягин и другие. Режиссер Илья Фарфель.

"Супер", 8 июня, 22:30 - 4 серии; далее - по будням в 22:00

Мошенники не поневоле

Сериал "Предприятие "Божий дар" - премьерный проет, который покажут на КиноПоиске. Режиссеры Стив Конрад и Джим Уайтакер. В главных ролях Бен Кингсли, Джимми Симпсон, Джеки Уивер.

Безработный Джеймс крутится, как может. Хитрит, притворяется, обманывает - он не остановится ни перед чем, лишь бы заработать. Пока одна из его очередных жертв не оказывается куда опаснее, чем казалось. Пастор Байрон Браун (Бен Кингсли) и его жена Лиллиан (Джеки Уивер) - сами настоящие аферисты - религия в их руках превратилась в инструмент, с помощью которого они обирают прихожан. Но и у них есть слабое место - своенравный сын Пол, который мечтает оставить родителей без нажитого.

"КиноПоиск", с 3 июня

Восстание в Галааде

Третий сезон культового сериала-антиутопии "Рассказ служанки" появится в сети уже 6 июня. Он расскажет о восстании против тоталитарного режима Галаада под предводительством Служанки Джун, решившей отказаться от побега в Канаду в финале второго сезона. Чтобы положить конец чудовищной системе, она готова на все, даже вступить в неравный бой. Зрителя ждут "неожиданные воссоединения и предательства, путешествие в зловещее сердце Галаада заставят всех персонажей занять позицию, руководствуясь лишь одной молитвой: "Благословен бой!”".

В преддверии третьего сезона по столице уже ходили отряды девушек в костюмах "служанок". Что интересно - такая же акция проводилась в Нью-Йорке накануне выхода первого сезона сериала.

Но промо сериального хита на этом не заканчивается. 6 июня онлайн-сервис Videomore и проект КАРО.Арт одновременно со всем миром покажут первые две серии 3 сезона "Рассказ служанки" в сети кинотеатров КАРО в Москве и Санкт-Петербурге. Для того, чтобы попасть на показ, надо приобрести подписку на онлайн-сервис Videomore.ru на сайте karofilm.ru и получить приглашение в подарок. Подробности акции по ссылке.