Дмитрий Медведев проведет переговоры с главой правительства Словакии

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду проведет переговоры с главой правительства Словакии Петером Пеллегрини.

Как сообщили в пресс-службе правительства России, на встрече, которая состоится в рамках рабочего визита словацкого премьера, планируется обсудить перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере с упором на совместные проекты в энергетике (в том числе атомную), промышленности и инфраструктуре, а также культурно-гуманитарное сотрудничество.

По итогам переговоров стороны намерены подписать ряд документов.