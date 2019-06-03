Дмитрий Песков рассказал о Китае, санкциях и рунете

О влиянии американских санкций на отношения России и Китая, о том, будет ли "бойкот" ПМЭФ, а также об интернет-угрозе российскому суверенитету рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе SophieCo на телеканале RT.

"Не могу согласиться с тем, что Россия развернулась на Восток. Я надеюсь, что такого никогда не произойдет", - сказал Песков. "Орел на российском гербе смотрит в обе стороны: и на Запад, и на Восток", - напомнил он. Китай пока что не торговый партнер России номер один. "Этот титул по-прежнему сохраняют за собой страны Евросоюза", - заметил Песков. Но Китай и Россию связывают очень тесные отношения, и объем торговли растет вне зависимости от международной экономической обстановки.

На экономический форум в Петербург приедут около 15 тысяч человек

"В этом мире все взаимосвязано, - сказал Песков. - Ни одна из стран не свободна в своих движениях и решениях. Любому государству приходится балансировать и корректировать свою деятельность в экономической области, потому что все мы зависим друг от друга. В этом плане - да, конечно, в наших двусторонних отношениях ощущается влияние американских санкций. Но в то же время нам хватает суверенитета, чтобы принимать такие меры, которые мы считаем для себя чрезвычайно важными. И, конечно же, двусторонние экономические отношения России и Китая - это очень значимый аспект мировой экономики".

"Некоторые китайские бизнесмены действуют с большей опаской, другие - более решительно. Кто-то ждет, а кто-то строит в России предприятия, автозаводы. Один из таких заводов будет открыт во время визита председателя КНР Си Цзиньпина", - анонсировал пресс-секретарь президента.

В Кремле ожидают на Петербургский международный экономический форум около 15 тысяч человек. Будут представители 75 стран, 270 компаний. "Да, мы слышали заявление посла США в Москве о том, что он собирается бойкотировать форум. Но это не значит, что также поступят представители компаний, в том числе и американских", - уверен Песков. "Такие форумы нельзя бойкотировать. Нельзя создавать вакуум. Если без тех или иных компаний образуется вакуум, его сразу же заполнят компании из каких-нибудь других стран. И все страны хорошо понимают этот факт", - пояснил он.

Делу американского бизнесмена Майкла Калви в Кремле не дают оценок, хотя оно - на личном контроле президента. "Конечно, мы бы хотели видеть Майкла среди участников форума, потому что он был достаточно активным игроком на российском рынке в течение более чем 15 лет", - сказал пресс-секретарь главы государства. В Кремле знают его как очень надежного бизнесмена, который был приверженцем российского рынка. "Но закон есть закон, его надо соблюдать", - сказал Песков.

Еще он заявил, что в современном мире Россия должна принять меры предосторожности, быть самодостаточной, в том числе в интернете. "Мы наблюдаем, как разворачиваются торговые войны, мы сталкиваемся с угрозами, - отметил Песков. - И мы понимаем, что нам нужно быть самодостаточными, независимыми на всех фронтах". "Это относится в том числе и к сфере интернета. Это глобальная информационная среда, но, к сожалению, мы живем в мире, где отдельные страны способны поставить под угрозу международное право. Мы обязаны принять меры предосторожности", - подчеркнул он.