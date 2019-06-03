Эффект "выгорания на работе" признали болезнью

Со стрессами на рабочем месте в России сталкиваются 70 процентов работников. И 49 процентов работодателей признали: на предприятиях есть предпосылки для этого, так что проблема требует государственного регулирования, рассказал "Российской газете" проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Со стрессами на рабочем месте в России сталкиваются 70 процентов сотрудников. Фото: iStock

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже признала болезнью синдром эмоционального выгорания. И теперь состояние стресса будет определяться как "синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удается справиться". Это описание профессионального выгорания внесли в каталог Международной классификации болезней (МКБ-11). И теперь, по идее, люди, страдающие от стресса на работе, смогут рассчитывать на медицинскую помощь. Многочисленные опросы общественного мнения подтверждают, что этим давно надо было заняться.

Один из таких опросов провела психолог Анастасия Чуркина среди медицинских работников, которые, как правило, более внимательно относятся к своему здоровью и анализируют происходящие в нем изменения. Он показал, что 49 процентов медиков испытывают чувство постоянной усталости не только по вечерам, но и утром после сна.

И практически столько же (51 процент) признались, что у них есть ощущение эмоционального и физического истощения.

По словам Анастасии Чуркиной, вследствие эмоционального перенапряжения на работе у каждого третьего респондента (33 процента) снижена восприимчивость и реакция на происходящие события.

Среди причин выгорания на работе - проблемы, связанные с зарплатой, и отсутствие возможности для реализации творческого потенциала

39 процентов ощущают слабость, снижение жизненной активности и энергии. 19 процентов пожаловались на постоянную заторможенность, равнодушие ко всему. А 32 процента - на частые головные боли и другие расстройства здоровья (желудочно-кишечные, бессонницу, нервозность, резкое колебание веса, одышку, ухудшение зрения).

По мнению психолога, картина с работниками других отраслей мало отличается от медиков. Среди причин, по которым происходит выгорание, можно выделить проблемы, связанные с зарплатой, интенсивностью труда, отсутствием возможности для реализации творческого потенциала.

"Диапазон профессий для развития этого синдрома действительно широкий, - подтвердил "РГ" вице-президент фонда "Кардиопрогресс" Мехман Мамедов. - Это характерно не только для офисных сотрудников, но и для творческих людей, педагогов, спортсменов". Однако, по его словам, синдром выгорания - это определение психологической зависимости сотрудника, у которого работа имеет доминирующий фактор.

То есть не только профессия располагает к синдрому выгорания, но и личностные особенности играют не последнюю роль, уточняет Мамедов. И продолжает: это состояние известно еще с древних времен, классики в различных вариациях описывали это состояние. Однако в наше время масштабы этого состояния расширились.

"Психическое, физическое истощение, плохой сон, нарушение аппетита, апатия, раздражительность, снижение концентрации и внимания. Это малая часть симптомов", - продолжает врач.

Как снизить стрессы на работе? По словам Мамедова, регулярные профосмотры и диспансерное наблюдение могут быть полезными. Ответственность работодателя также имеет важное значение, порой они чрезмерной нагрузкой и поручениями способствуют к развитию замкнутого круга.

"И главное, это режим работы. 8-часовая работа - не просто законодательный вердикт, а результат серьезных социальных исследований", - напомнил профессор Мамедов.

И продолжил: специфической лекарственной терапии здесь скорее нет. Общеукрепляющие препараты, витамины, растительные препараты могут применяться. Физиотерапия и реабилитационные методы также уместны. Но при наличии соматических болезней требуется специфическая терапия.

По мнению Александра Сафонова, сегодня оценивается влияние на работников в основном физических факторов на рабочем месте, а социальные остаются за скобками.

И только в одном документе - Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды трудового процесса, - утвержденном главой Роспотребнадзора в 2005 году, есть раздел, который частично касается напряженности трудового процесса. При этом методики оценки этого напряжения нет. Есть только речь о хронометраже рабочего времени.

Для того чтобы россияне меньше выгорали на работе, нужно, чтобы возрождалась медицина труда, на предприятиях открывались медицинские кабинеты, где врачи следили бы за здоровьем работников, психологические кабинеты, специалисты которых помогали бы работникам справляться со стрессами. "По законодательству работодатели должны тратить два процента от оборота компании на охрану труда. Надо дать им возможность вкладывать эти деньги в том числе и в работу медицинских и психологических кабинетов на предприятии", - считает Сафонов.