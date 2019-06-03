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03.06.2019 16:34
Рубрика: В мире

Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце

Текст: Юрий Когалов
Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и его супругу Меланью в Букингемском дворце.

Как передает телеканал Sky News, президентский вертолет приземлился прямо возле дворца, где американского лидера встречал принц Чарльз с супругой Камиллой и оркестр британской Гренадерской гвардии. Его прибытие также было отмечено артиллерийским салютом.

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Елизавета II ожидала президента США непосредственно у входа во дворец. Обедом с британской королевой Трамп начал серию встреч со старшими членами монаршей семьи. Завершится первый день визита американского президента в Великобританию большим государственным банкетом, на котором главы двух стран выступят с речами. Подготовка в этому мероприятию длилась три дня. Королева лично проверит зал и сервировку перед началом банкета.

Кстати, из-за предпринятых мер безопасности президент США не смог прокатиться в золоченом открытом экипаже, хотя обычно эта традиция встречи высоких гостей соблюдается британской стороной. Как ожидается, в ближайшие три дня расходы на обеспечение безопасности Трампа составят 40 млн фунтов стерлингов (50,5 млн долларов).

В мире Европа Великобритания В мире США Дональд Трамп РГ-Фото
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