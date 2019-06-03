Еще 60 миллионов россиян сегодня переходят на "цифру"

Сегодня, 3 июня, еще 36 регионов страны переходят на цифровое телевизионное вещание. Это касается почти 60 миллионов человек.

Отключение аналогового вещания 20 федеральных каналов состоится в Алтайском, Камчатском, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском, Хабаровском краях, в Архангельской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Еврейской автономной, Иркутской, Калининградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Томской областях. Третья волна перехода на "цифру" охватит также Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский автономные округа, Адыгею, Бурятию, республики Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), Северную Осетию, Татарстан, Хакасию и Тыву.

Переход на цифровое вещание проходит в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Он разбит на несколько этапов: старт был в феврале, а завершиться процесс должен осенью - 14 октября. В этот день на "цифру" перейдет еще 21 регион.

После отключения аналоговых передатчиков у тех, кто не подготовился к приему цифрового сигнала, по телевизору в течение семи дней будет транслироваться информация о том, что аналоговая трансляция отключена. На экране можно будет увидеть ролики с подробной инструкцией, как переходить на "цифру", и номера телефонов региональных "горячих линий". Позвонив по ним, можно будет получить консультацию об оборудовании, которое нужно приобрести и установить для приема цифрового телевидения. Купить потребуется либо телевизор, поддерживающий стандарт DVB-T2, либо цифровую приставку.

У многих россиян уже есть современные телевизоры. Но и среди этих современных моделей есть такие, которые не подходят для приема цифрового вещания. Об этом нужно помнить. Приемник должен поддерживать стандарт DVB-Т2. Информация об этом указана в инструкции к телевизору и на упаковке. Однако чтобы такой телевизор ловил цифровой сигнал стандарта DVB-Т2, нужна дециметровая антенна. Она может быть как домашней, так и общедомовой.

Какие каналы перешли на цифровое вещание:

"Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр" (первый мультиплекс), "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ" (второй мультиплекс).

Телефон федеральной "горячей линии" Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС): 8-800-220-20-02. Звонок бесплатный по всей России. Здесь ответят на все вопросы о подключении цифрового телевещания.