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03.06.2019 13:11
Рубрика: Экономика

ФНС начинает принимать спецдекларации в рамках амнистии капитала

Текст: Юлия Кривошапко

Федеральная налоговая служба (ФНС) начинает прием спецдеклараций от участников третьего этапа амнистии капитала. 

Граждане, которые еще не задекларировали свои заграничные счета и активы, смогут сделать это до 1 марта 2020 года. Специальные декларации по-прежнему принимаются в любом территориальном налоговом органе и в центральном аппарате ФНС России, уточняется в сообщении пресс-службы ведомства. 

Условия "продленной" амнистии предполагают, что воспользоваться ею смогут те, кто готов перевести деньги и активы в Россию (ранее этого не требовалось). 

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Все действовавшие во время второго этапа добровольного декларирования зарубежных счетов и активов гарантии - освобождение от налоговой, административной и уголовной (по некоторым экономическим статьям) ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства - сохраняются. 

Активы, которые участники третьего этапа амнистии капитала будут возвращать из-за границы, должны регистрироваться в специальных административных районах (САР) на острове Русский в Приморском крае или Октябрьский в Калининградской области. Для резидентов таких районов действует льготное налогообложение.

"Российские налогоплательщики могут добровольно декларировать свои зарубежные счета и активы, не дожидаясь, когда наши иностранные коллеги выявят все это и сообщат нам в рамках автоматического обмена финансовой информацией", - заявлял ранее глава ФНС Михаил Мишустин.

Экономика Финансы Валютный рынок Правительство Минфин ФНС Амнистия капиталов в России
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