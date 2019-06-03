Тюремное ведомство обеспечило детскими автомобильными креслами машины тех колоний, где действуют дома ребенка. В них живут малыши, чьи мамы получили срок.

Новость прозвучала на Всероссийском совещании начальников домов ребенка, созданных при женских исправительных учреждениях ФСИН России, которое закончилось сегодня.

По закону дети до трех лет могут находиться в колонии вместе с мамами. Точность формулировок здесь крайне важна: дети не сидят, не отбывают срок, не находятся в заключении. Они просто живут. Но так сложилось в их жизни, что мамы наказаны.

Хорошая тенденция: и женщин, и их детей за решеткой становится все меньше. Снижается и число беременных арестанток. В 2018 году под наблюдением в учреждениях уголовно-исполнительной системы находились 1269 беременных женщин. А в 2017 году - 1272, в 2016-м - 1521.

"При осуществлении санитарно-просветительной работы и психофизиологической подготовки к родам с беременными женщинами проводятся занятия по приверженности к здоровому образу жизни, по профилактике инфекционных заболеваний, - рассказали в Федеральной службе исполнения наказаний. - При женских исправительных учреждениях, где функционируют дома ребенка, организована работа "Школы будущей матери" с привлечением специалистов гражданского здравоохранения".

В настоящее время в структуре медико-санитарных частей ФСИН России функционируют 13 домов ребенка. В 2018 году в дома ребенка УИС поступило 486 детей в возрасте до трех лет, в том числе в возрасте до года.