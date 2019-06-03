Новость прозвучала на Всероссийском совещании начальников домов ребенка, созданных при женских исправительных учреждениях ФСИН России, которое закончилось сегодня.
По закону дети до трех лет могут находиться в колонии вместе с мамами. Точность формулировок здесь крайне важна: дети не сидят, не отбывают срок, не находятся в заключении. Они просто живут. Но так сложилось в их жизни, что мамы наказаны.
Хорошая тенденция: и женщин, и их детей за решеткой становится все меньше. Снижается и число беременных арестанток. В 2018 году под наблюдением в учреждениях уголовно-исполнительной системы находились 1269 беременных женщин. А в 2017 году - 1272, в 2016-м - 1521.
"При осуществлении санитарно-просветительной работы и психофизиологической подготовки к родам с беременными женщинами проводятся занятия по приверженности к здоровому образу жизни, по профилактике инфекционных заболеваний, - рассказали в Федеральной службе исполнения наказаний. - При женских исправительных учреждениях, где функционируют дома ребенка, организована работа "Школы будущей матери" с привлечением специалистов гражданского здравоохранения".
В настоящее время в структуре медико-санитарных частей ФСИН России функционируют 13 домов ребенка. В 2018 году в дома ребенка УИС поступило 486 детей в возрасте до трех лет, в том числе в возрасте до года.