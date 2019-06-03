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03.06.2019 17:45
Рубрика: Власть

Бот в помощь

Глава минюста заявил, что роботы смогут давать юридические консультации
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 119(7877)
Министр юстиции России Александр Коновалов допустил, что роботы в перспективе смогут давать юридические консультации. Более того, не исключено, что искусственному интеллекту доверят принятие простейших юридических решений, судебных или административных.
Фото: Рамиль Ситдиков РИА Новости Министр юстиции России Александр Коновалов. Фото: Рамиль Ситдиков РИА Новости
Министр юстиции России Александр Коновалов. Фото: Рамиль Ситдиков РИА Новости

Заявление прозвучало на пленарном заседании XIV Международной школе-практикуме молодых ученых-юристов "Право перед вызовами технологической революции", организованной Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. Сегодня тема номер один для юристов, и не только их - современные технологии. Но у юристов особая миссия: сделать так, чтобы цифровые новации приносили пользу обществу, а не работали во вред.

Александр Коновалов выделил три направления развития правового регулирования новых технологий. Во-первых, это роль новых технологий в правовом регулировании. Все технологии, применяемые в праве, должны обслуживать интересы права. Во-вторых, статус новых технологий, как объекта правовой охраны, создание различных режимов в зависимости от степени общественной опасности объектов интеллектуальной собственности. И третье направление - допустимость исследований в сфере новых технологий и их непротиворечие нормам права.

Фото: РИА Новости
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Еще один острый вопрос: не оставит ли искусственный интеллект юристов без работы? Глава минюста уверен: не оставит. В праве всегда будет оставаться нечто, в чем может разобраться только человек.

Зато механическую работу, скорее всего, возьмут на себя роботы. Поэтому появляются новые требования: новые нормативные правовые акты должны быть машиночитаемые. В перспективе должны появиться и машиночитаемые формы судебных решений. Это чисто технический вопрос: сделать такой файл с документом, чтобы его могла прочитать и проанализировать машина.

Решение по сложным вопросам должно оставаться за человеком. Но, как пояснили участники научной конференции, судебные приказы - а эти судебные акты выносятся после проверки формальных оснований - можно доверить роботам. По мнению председателя правления фонда "Сколково" Игоря Дроздова, роботам можно доверить, скажем, оформление штрафов за превышение скорости, зафиксированного видеокамерами. Это автоматическое действие. Если же водитель не согласится, он сможет оспорить решение робота в обычным суде у судьи-человека.

Директор Института законодательства и сравнительного правоведения, академик РАН Талия Хабриева в своем научном докладе обратила внимание на влияние технологической революции на правовую доктрину. По ее словам, новые технологии меняют не только сферы и способ производства, потребления, социальной коммуникации, но и расширяют состав субъектов правового взаимодействия.

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