Главным героем GTA 6 станет женщина?

Разработчики из Rockstar Games, как правило, хранят молчание о работе над своими проектами до последнего момента. Тем не менее за всю историю существования компании это не мешало периодически просачиваться информационным утечкам самой разной степени правдоподобности.

Так, ресурс Daily Star опубликовал новую пачку слухов относительно предполагаемой GTA 6. Согласно источнику, игра уже больше двух лет находится в стадии активной разработки, а внутриигровая карта будет поистине исполинских масштабов, превосходящей по масштабам все существующие на данный момент проекты в индустрии. Ожидается, что она объединит в себе всю географию из предыдущих частей франшизы: города Либерти-сити, Вайс-сити и штат Сан-Андреас целиком.

Еще одна интересная подробность, приводимая в материале - одним из главных героев будто бы станет персонаж женского пола. Хотя, возможно, речь идет о том, что игрокам впервые в серии предоставят возможность кастомизации протагониста.

Последнее было бы очень странным ходом именно для Rockstar Games, потому что сейчас в игровой индустрии очевидно преобладает тренд на сильных женских персонажей. В качестве примеров последних несколько лет навскидку можно вспомнить о Horizon Zero Dawn, Assassin's Creed Odyssey и Uncharted: The Lost Legacy. Авторы Rockstar же, учитывая их тягу к злой социальной сатире, в большинстве своих творений по большей части откровенно издевались и высмеивали модные тенденции.

В любом случае, не стоит забывать, что вся представленная информация носит неофициальный характер, а, учитывая то, насколько часто издатель переносит свои релизы и вносит изменения в почти готовые продукты, необходимо набраться побольше терпения.