Гол Роналду в ворота "МЮ" признан лучшим в Лиге чемпионов

Технические наблюдатели Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвали десятку лучших голов по итогам сезона-2018/19 Лиги чемпионов.

Лучшим стал мяч форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в ворота "Манчестер Юнайтед" в матче четвертого тура группового этапа турнира. Португалец откликнулся на передачу из глубины Леонардо Бонуччи и, не дав мячу приземлиться, с лету пробил мимо голкипера "Юнайтед" Давида де Хеа.

Отметим, что Роналду стал лауреатом премии уже второй сезон подряд.

В пятерку лучших вошли также голы следующих футболистов: Лионель Месси ("Барселона" - "Ливерпуль") - первый матч 1/2 финала; Садьо Мане ("Бавария" - "Ливерпуль") - ответный матч 1/8 финала; Иван Ракитич ("Тоттенхэм" - "Барселона") - второй тур, Лерой Сане ("Манчестер Сити" - "Хоффенхайм") - шестой тур.